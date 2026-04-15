El pueblo de Rosalía la echa de menos: “Ojalá no se olvide de Sant Esteve Sesrovires y vuelva pronto”

En Sant Esteve de Sesrovires, el nombre de Rosalía sigue resonando con orgullo… y también con cierta nostalgia. La artista, que llena estadios en todo el mundo y esta semana celebra cuatro conciertos en Barcelona, creció entre estas calles, donde aún vive parte de su familia. En el pueblo de Baix Llobregat , vecinos e instituciones recuerdan su figura y reflexionan sobre su fenómeno global. Muchos la evocan como una niña más, guitarra en mano. Sin embargo, ya no se la ve por el pueblo como antes. Muchos vecinos reconocen que hace años que no coinciden con ella, y algunos aún recuerdan la última vez que pasó por allí, cuando su presencia obligó incluso a cortar calles por la expectación que generó.

“Debería venir más, aunque no sea para un concierto. Simplemente reunirse con los vecinos que la hemos visto crecer”, comenta Josep, de 62 años, sentado en un bar del centro, uno de esos locales donde todo el mundo se conoce. Allí, entre cafés y algún puro, su nombre surge con naturalidad. No es la primera vez —ni será la última— que un periodista pregunta por Rosalía en la localidad. Y, aunque ella ya no esté, la sensación es clara: el pueblo sigue ahí, esperando a que un dia vuelva.

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Recuerdos de una infancia sencilla

Entre los vecinos de más edad, el recuerdo de Rosalía es nítido y cercano. Un hombre de unos 70 años explica que la veía de pequeña tocando la guitarra en casa: “Ya apuntaba maneras”. No es un caso aislado. En el pueblo es habitual escuchar historias similares, que conectan a la estrella internacional con una infancia profundamente local. Una vecina de 47 años lo resume así: “Conozco a su madre y a su abuela, eran vecinas. La verdad es que no imaginaba que llegaría tan lejos, pero también hay mucho trabajo detrás”. Aunque admite que no es una gran seguidora de su música, sí reconoce el mérito: “Ha currado mucho, eso está claro”.

Ambiente en Sant Esteve Sesrovires, el pueblo de Rosalía / Jordi Otix / EPC

Otro vecino también destaca su evolución artística: “Es capaz de mezclar géneros musicales, y con su último trabajo ha incorporado incluso elementos más clásicos. Y está muy bien que eso pueda llegar a los jóvenes". Además, subraya que “no se ha quedado en la música de sus inicios, sino que ha ido más allá”.

Josep, en el bar del pueblo de Rosalía, Sant Esteve Sesrovires / Jordi Otix / EPC

Orgullo joven, sin exigencias

Entre los más jóvenes, el vínculo con la artista adopta otra forma. Marta, de 14 años, estudia en el mismo instituto donde estudió Rosalía y habla de ella con naturalidad: “Me gusta poder decir que ha ido a mi instituto”. Para su generación, la cantante es más un referente que una vecina. A diferencia de algunos mayores, no creen que tenga una deuda pendiente con el pueblo: “Con todo lo que implica la fama, no hace falta que vuelva constantemente”, apunta Alba, de 29 años, en una terraza de la localidad.

Madre e hija a la salida del instituto de Sant Esteve Sesrovires donde estudió Rosalía / Jordi Otix / EPC

La admiración no pasa tanto por la cercanía como por lo que representa. Ella misma admite que, durante la adolescencia, llegó a coincidir con Rosalía en varias ocasiones: tenían prácticamente la misma edad y compartieron espacios cotidianos, como el fútbol sala. Al recordar aquella etapa, asegura que ya entonces tenía claro que llegaría lejos. “Se le veía el esfuerzo, las ganas… Era cuestión de tiempo”, sostiene. Hoy, cada vez que escucha alguna de sus canciones en la radio, no puede evitar pensar en aquellos momentos compartidos, una experiencia que —dice— le reconforta al comprobar hasta dónde ha llegado alguien a quien conoció de cerca.

Vista panorámica de Sant Esteve Sesrovires, el pueblo donde creció la cantante Rosalia / Jordi Otix / EPC

Una percepción que contrasta con la de otros jóvenes del municipio. Álex, de 22 años, reconoce que no es especialmente seguidor de su música, aunque admite que su omnipresencia es innegable. “Está en todas partes”, resume. Aun así, valora el impacto que ha tenido en la proyección del pueblo: “Cuando dices de dónde eres, mucha gente lo reconoce por ser el pueblo de Rosalía. Es bonito saber que tu pueblo no es desconocido”. El joven asegura que nunca se la ha cruzado por las calles, pero no descarta que pase algún día. “Estaría bien”, añade con una sonrisa.

Álex, vecino de 22 años de Sant Esteve Sesrovires, el pueblo de Rosalía / Jordi Otix / EPC

Un orgullo institucional… con los pies en el suelo

Desde el ayuntamiento, el mensaje es claro: orgullo sin presión. La alcaldesa, Rosa Brosed, asegura que la artista “ha puesto el pueblo en el mapa”, hasta el punto de que, como reconoce, “todo el mundo ha oído hablar de Sant Esteve” gracias a su proyección internacional. Sin embargo, matiza que esta notoriedad no se ha traducido en un aumento significativo del turismo. “No somos un municipio con una gran tradición turística, aunque tenemos espacios como el Camp de Gort o la proximidad de Montserrat, que son un gran atractivo”, explica. Aun así, insiste en que el principal valor de Rosalía va más allá del impacto económico: “Estamos muy orgullosos de su trayectoria. Es un ejemplo de esfuerzo y constancia, el reflejo de alguien que empezó luchando por un sueño y lo ha conseguido”.

Roser Brosed, alcaldesa de Sant Esteve Sesrovires / Jordi Otix / EPC

Brosed también pone el acento en el respeto hacia su figura. “Aquí la tratamos como una vecina más y respetamos muchísimo su espacio”, subraya, recordando que cuando vuelve al municipio se intenta preservar la normalidad y la tranquilidad. Sobre la posibilidad de que participe más en la vida local, la alcaldesa se muestra comprensiva: “Nos gustaría, claro, como a muchos vecinos, pero entendemos perfectamente la dimensión internacional que tiene ahora”. Y concluye reafirmando que el municipio debe adaptarse a la nueva realidad de una artista global: “Cuando viene, queremos que pueda hacer vida normal, hablar con la gente con tranquilidad. Eso es lo importante”.

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Vista panorámica de Sant Esteve Sesrovires, el pueblo donde creció la cantante Rosalia / Jordi Otix /EPC

La huella familiar sigue presente

Aunque Rosalía está lejos, su entorno sigue muy presente en el día a día del municipio. La empresa de su familia se encuentra en la entrada del núcleo urbano, y sus padres y su abuela continúan residiendo aquí. Algunos vecinos mencionan con naturalidad a su familia y, en el centro del pueblo, hay otros pequeños negocios vinculados a su entorno, como una pastelería regentada por una prima que abre puntualmente al público. Son anclas que apuntalan la conexión entre la artista global y su pueblo, que la anima a llegar muy lejos y a la vez la echa un poco de menos.