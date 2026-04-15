Martorell incorpora cámaras móviles de 360 grados para reforzar la seguridad de la Fira de Primavera

El Ayuntamiento de Martorell reforzará este año el dispositivo de seguridad de la Fira de Primavera con la incorporación de cámaras móviles de vigilancia de 360 grados, y el aumento de la presencia policial en los espacios con más concentración de personas, según ha explicado el consistorio en un comunicado. El dispositivo, coordinado por la Policía Local, "combina tecnología avanzada y presencia directa en la calle para mejorar la prevención, la detección y la respuesta ante cualquier incidencia". Con esta medida, el consistorio busca "combinar las nuevas tecnologías con el incremento de la presencia policial para garantizar el civismo" durante el evento.

Las cámaras, que son totalmente autónomas, se colocarán en puntos estratégicos del municipio durante los actos de la Fira de Primavera, que tendrá lugar entre el 17 y el 27 de abril, para "hacer un seguimiento en tiempo real". Al mismo tiempo, los agentes reforzarán la vigilancia y la proximidad con la ciudadanía. El concejal de Seguridad Ciudadana y Movilidad, Lluís Sagarra, ha indicado que la incorporación de las cámaras supone "un refuerzo de la seguridad, con la voluntad que todos los actos sean festivos y cívicos".

Una de las cámaras móviles de 360 grados que empleará la Policia Local de Martorell / AJUNTAMENT DE MARTORELL

El concejal Sagarra ha subrayado que las cámaras permitirán "aumentar la seguridad, tanto para los participantes de los diferentes actos como para los cuerpos de seguridad". "Nos facilita tener un mejor control de la situación y prevenir posibles incidentes", indicado el edil, que insiste en apuntar que "se trata de una medida preventiva, pensada para evitar que se produzca cualquier incidencia".