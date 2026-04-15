El Festival Internacional de Música Popular y Tradicional de Vilanova recupera conciertos suspendidos en 2025 por la lluvia

El FIMPT (Festival Internacional de Música Popular y Tradicional) de Vilanova i la Geltrú celebrará la 45ª edición del 9 al 12 de julio, recuperando los conciertos suspendidos el año pasado por culpa de la dana que asoló la comarca del Garraf. Sara Correia, Alondra, Sabor de Gràcia, Balkan Paradise Orchestra y Glòria Ribera vuelven a protagonizar la oferta del sábado por la noche en la plaza del Port "con un retorno en que el festival sale ganando porque los grupos llegan con propuestas más potentes", ha destacado la dirección del festival este miércoles. En cuanto al resto del cartel, internacionalmente destaca la incorporación de los chilenos La Quinta de los Núñez y del grupo The Zawose Queens, de Tanzania. El domingo, el festival cerrará con Magalí Sare y el Cor Brunker.

Los codirectores Miquel Grifell y Pati Serrano han celebrado la predisposición de las productoras de los grupos que tenían que actuar en el FIMPT la noche del 12 de julio del año pasado, jornada central del festival. La situación meteorológica obligó a suspender todas las actuaciones de la plaza del Port, "pero por suerte ha sido viable recuperar el 100% del cartel y garantizar un sábado que se augura maravilloso".

Durante la presentación del festival, el alcalde de Vilanova, Juan Luis Ruiz, ha sacado pecho de la longevidad del FIMPT, "un festival que hace viajar a través de la música". "Queremos ser referentes con una propuesta que reúne a artistas de alto nivel pero a la vez también convertirnos en una plataforma que impulse formaciones nuevas y artistas en crecimiento", ha añadido.

A su vez, la concejala de Cultura, Eva Bolaños, ha definido el FIMPT como una cita de "fiesta, vida, cultura y salud", la cual "abre las puertas del verano y se pone al servicio tanto de creadores como de propuestas consolidadas". La dirección ha celebrado que la diversidad de grupos y estilos dentro del marco tradicional permite "atraer un público muy intergeneracional que siempre encuentra conexión en algún concierto". El verano pasado pasaron por el festival cerca de 8.000 espectadores.

Grifell ha resaltado que la portuguesa Sara Correia, "absoluta cabeza de cartel del fado clásico", llegará este año a Vilanova con un disco nuevo. También traerán estrenos Alondra, "que se confirman como un grupo explosivo increíble, pasando en un año de ser un dúo a un cuarteto". La jornada continuará con "una explosión de baile increíble" protagonizada por Sabor de Gràcia y Balkan Paradise Orchestra, y acabará de madrugada con el show de cuplés de la ebrense Glòria Ribera.

Cercavila y cartografía sonora

Previamente, a lo largo del día la ciudad habrá acogido el 'cercavila' de los alumnos de la escuela municipal de música, el Firasac, con sus instrumentos tradicionales; el espectáculo itinerante 'Óssos del Pirineu' de Tutaris Teatre y los conciertos de los grupos locales Havanenes i el Peixet de la Canya y de Pascolo Abusivo.

Pese al potencial del sábado, los directores han remarcado que la programación irá de jueves a domingo con una variedad de conciertos "que buscan poner en valor la voz en múltiples estilos diferentes". Ante una música tradicional a menudo proganitzada por melodías instrumentales, este año los programadores del FIMPT se han propuesto ofrecer un abanico de voces amplio "con propuestas 'a capella', polifónicas y cantos ancestrales", entre otros.

El jueves, el festival arrancará en la plaza de la Assumpció del núcleo de la Geltrú con las actuaciones de Mapes y Terrae, mientras que el viernes llegará la primera de las grandes noches de la plaza del puerto, con La Quinta de los Núñez y The Zawose Queens como grandes reclamos internacionales. La programación de viernes también cuenta con la vilanovense Imma Ortiz, Vontade Trio, Tarta Relena y el Col·lectiu Tonyina.

De cara a domingo, será el turno de la bailada popular Vilafolk, el grupo local Sorguen y la actuación de La Baula, en una jornada que tendrá en Magalí Sare y el Cor Brunkner Barcelona como grandes cabezas de cartel con el espectáculo 'Descasada'. "Tiene un discurso potentísimo alrededor del luto y los sacrificios que han hecho muchas mujeres con el matrimonio, pero también hace de altavoz de las mujeres que no se han casado y lo han convertido en un acto de optimismo", ha apuntado Miquel Grifell, que ha avanzado que Sare canta en 12 idiomas diferentes a lo largo del concierto.

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Aparte de los conciertos, el FIMPT estrenará este año una cartografía sonora de Vilanova, con una app vinculada a varios lugares icónicos de la ciudad. La previsión es ofrecer un itinerario geolocalizado con que el público pueda escuchar relatos, historias, leyendas y piezas musicales en diferentes puntos de Vilanova, como la plaza de la Vila, la plaza de les Neus o la plaza de los Xarxaires. El proyecto se estrenará durante el festival pero estará activo todo el año como reclamo turístico.