'Km contra el cáncer'
Nace en Barcelona el primer circuito solidario contra el cáncer con carreras y caminatas en 15 municipios
La iniciativa, impulsada por la Associació Contra el Càncer a Barcelona, celebrará estos eventos entre abril y noviembre de 2026 en distintos puntos de la provincia
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Diferentes municipios de la provincia de Barcelona acogerán durante los próximos meses carreras y caminatas populares benéficas contra el cáncer, que forman parte de la iniciativa solidaria “Km contra el cáncer”, impulsada por L’Associació Contra el Càncer a Barcelona, cuyo objetivo es sumar kilómetros para educir el impacto del cancer y mejorar la vida de los pacientes oncológicos. En total, el circuito prevé reunir a más de 14.000 participantes este año 2026.
El proyecto nace con el lema “Un solo circuito, un solo propósito” y busca convertirse en una cita anual de referencia en deporte, salud y solidaridad en Catalunya.
Ciudades participantes
Estos eventos deportivos se celebrarán en Castellbell i el Vilar, Gavà, Vilanova del Camí, Barcelona, Sant Cugat del Vallès, Badia del Vallès, Granollers, Sant Cebrià de Vallalta, El Bedorc, Santa Coloma de Gramenet, Sant Feliu de Llobregat, Santa Margarida de Montbui, Premià de Mar, La Pobla de Claramunt e Igualada.
Una de las pruebas más destacadas será la Cursa contra el Càncer de Barcelona, que se celebrará el 31 de mayo de 2026 en el Port de Barcelona.
Dorsales y recuerdos solidarios
En cada carrera y caminata, los participantes llevarán un dorsal con el mensaje “I tu, per qui corres?”, con el que podrán dedicar su participación a una persona. También se entregará una camiseta conmemorativa en cada prueba.
Además, en cada municipio se instalará un mural de dedicatorias, pensado como espacio abierto para corredores y caminantes, convirtiendo cada evento en un punto de recuerdo, apoyo y esperanza.
El circuito incluirá además el “Pasaporte de carreras Km contra el cáncer”, una iniciativa para incentivar la participación durante todo el año. Las personas que se apunten a cinco pruebas del circuito recibirán una camiseta exclusiva de edición limitada.
Calendario de carreras y caminatas 2026
- 26 de abril: Castellbell i el Vilar (caminata)
- 10 de mayo: Gavà (carrera)
- 17 de mayo: Vilanova del Camí (caminata)
- 31 de mayo: Barcelona, Port de Barcelona (carrera)
- 7 de junio: Sant Cugat del Vallès (carrera)
- 5 de septiembre: El Bedorc (nocturna, caminata)
- 19 de septiembre: Badia del Vallès (nocturna, caminata)
- 20 de septiembre: Granollers (carrera)
- 20 de septiembre: Sant Cebrià de Vallalta (caminata)
- 27 de septiembre: La Pobla de Claramunt (caminata)
- 18 de octubre: Santa Coloma de Gramenet (carrera)
- 18 de octubre: Sant Feliu de Llobregat (carrera)
- 25 de octubre: Santa Margarida de Montbui (caminata)
- 25 de octubre: Premià de Mar (caminata)
- 15 de noviembre: Igualada (carrera)
Toda la información del circuito, inscripciones y novedades estará disponible en la web barcelonaenmarxa.org.
Apoyo a pacientes y familias
El circuito “Km contra el cáncer” destinará los fondos recaudados a la investigación oncológica, la promoción de hábitos de vida saludables, y el apoyo y acompañamiento gratuito a personas con cáncer y sus familias. También busca impulsar iniciativas y políticas públicas en beneficio de los pacientes.
El proyecto cuenta con el patrocinio de Tractopon y con EL PERIÓDICO como media partner.
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