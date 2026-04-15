BUSCADOR | ¿Qué obra pública se hará en tu ciudad los próximos años?

Los 947 municipios de Catalunya atestiguarán en sus calles los próximos años alguna de las 2.390 obras públicas incluidas en el Pla Únic d'Obres i Serveis de la Generalitat de Catalunya (PUOSC). Es el plan de inversiones más importante del Govern, a través del cual el ejecutivo catalán otorga ayudas por valor de 500 millones a ayuntamientos, entidades descentralizadas y consejos comarcales para pavimentar calles, levantar polideportivos o mejorar alcantarillados hasta el próximo 2029.

La inversión total oroginada por el plan, sumada la del Govern y la de las administraciones locales, ascenderá a 860 millones de euros. EL PERIÓDICO ha elaborado un buscador con los dos millares de obras previstas para explorar las actuaciones municipio a municipio, cada una con su correspondiente inversión pública.

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Las obras que se llevan mayor inversión son las actuaciones en calles, como urbanizaciones o pavimentaciones, seguidas de las vinculadas con deportes y ocio, equipamientos culturales e infraestructuras hídricas. Por municipios, los proyectos más dotados presupuestariamente son un complejo deportivo con piscinas en Palau-solità i Plegamans (7,5 millones); una biblioteca en Sant Esteve Sesrovires (6,9 millones); una comisaría de Policía Local en Vilafranca del Penedès (6,3 millones); las nuevas oficinas del Consell Comarcal del Baix Penedès (6 millones); una reforma de la Sala Gran del Ateneu de Sant Just Desvern (5,7 millones); y un pabellón polideportivo en Vallmoll (5,1 millones).