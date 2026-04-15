Barcelona refuerza los servicios municipales de padrón por la regularización de migrantes

El Ayuntamiento de Barcelona ha reforzado los servicios municipales de atención ciudadana vinculados a la emisión de certificados e históricos de empadronamiento durante todo el periodo de tramitación de la regularización extraordinaria de migrantes que empieza este jueves 16 de abril y está previsto que termine el 30 de junio de 2026.

El teniente de alcalde Albert Batlle ha explicado que "para agilizar este proceso" esta misma semana se incorporarán a las Oficinas de Atención Ciudadana (OAC) las 11 personas que se ha contratado y formado durante este mes de abril con esta misión, y también se reforzará el equipo de la OAC de Sant Miquel, la más concurrida.

Oficina virtual

Además, se está trabajando para ofrecer "información clara y accesible" sobre cómo obtener estos documentos a través de la Oficina Virtual de Trámites, sin necesidad de acudir a las OAC.

Batlle lo ha explicado este miércoles en la comisión de Presidencia cuando ha intervenido para aceptar un ruego de Barcelona en Comú para que el gobierno municipal implemente con carácter urgente un refuerzo excepcional de los servicios municipales de atención ciudadana vinculados al padrón durante todo el periodo de tramitación de la regularización extraordinaria. Los Comunes han pedido garantizar la atención presencial con la máxima flexibilidad y reduciendo al mínimo la dependencia de la cita previa para los trámites, con sistemas de gestión de colas y de aforo y un incremento inmediato de recursos humanos y económicos que permita reforzar temporalmente plantillas y franjas horarias.

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Documento imprescindible

El portavoz de BComú, Marc Serra, que ha defendido la iniciativa, ha señalado que el refuerzo de las OAC "no se está notando" y hay personas con derecho a obtener este certificado histórico de empadronamiento, imprescindible para regularizar su situación, que pasan horas para acceder a este trámite y hacen cola en la calle. Este discurso ha irritado al teniente de alcalde Batlle, que ha llamado a la "responsabilidad" en la evaluación de cómo se desarrollan los servicios para evitar su desbordamiento y ha reprochado a los Comunes que no hayan apoyado los presupuestos.