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Iniciativa municipal

Barcelona ofrece llamadas gratis para menores sin móvil en equipamientos públicos

Los niños y adolescentes podrán llamar desde bibliotecas, centros cívicos o instalaciones deportivas municipales, entre otros

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Un joven entra en la biblioteca Trinitat Vella

Un joven entra en la biblioteca Trinitat Vella / Elena Pastor

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El Ayuntamiento de Barcelona ha puesto en marcha un nuevo servicio gratuito de llamadas dirigido a niños y adolescentes. La medida busca garantizar que puedan contactar con sus familias o tutores cuando lo necesiten, especialmente en situaciones cotidianas o imprevistas, sin necesidad de tener un teléfono móvil propio.

Según ha informado el consistorio, la iniciativa nace con el objetivo de que "ningún menor quede desconectado por falta de recursos personales en situaciones de organización cotidiana, necesidad de información, seguridad o cualquier otro motivo personal justificado".

Teléfonos por toda la ciudad

El servicio estará operativo en una amplia red de equipamientos municipales repartidos por toda la ciudad, como centros cívicos, bibliotecas, casales de barrio, instalaciones deportivas municipales, ludotecas, casales infantiles o casales de personas mayores.

Biblioteca Sant Gervasi - Joan Maragall

Biblioteca Sant Gervasi - Joan Maragall / Vicente Zambrano González

Según informan desde el ayuntamiento, para llamar, los menores solo tendrán que dirigirse al personal de cualquiera de estos equipamientos públicos, que les facilitará el acceso a un teléfono habilitado específicamente para este fin.

Además, los centros contarán con carteles informativos visibles para dar a conocer el servicio y facilitar que cualquier niño o adolescente pueda identificarlo rápidamente.

Uso limitado y controlado

El servicio está pensado exclusivamente para realizar llamadas justificadas, como contactar con familiares o personas de referencia. Desde el consistorio se subraya que el personal controlará que no se haga un uso indebido de las llamadas y que no superen los cinco minutos de duración.

Según fuentes municipales, la idea es que el personal de los centros supervise el uso del teléfono colocándose "a una distacia prudencial" que permita "asegurar que el servicio se utiliza correctamente" pero "sin escuchar en ningún momento el contenido de la conversación". Desde el consistorio aseguran que esta vigilancia se hará "siempre con pleno respecto a la privacidad de los niños y adolescentes".

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Por ello, el consistorio ha informado que todos los profesionales de los equipamientos municipales recibirán instrucciones para aplicar el servicio en toda Barcelona.

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