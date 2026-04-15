El gobierno Collboni expresa su “enorme preocupación” por las bandas juveniles tras la pelea con armas en la discoteca Draco

El gobierno del alcalde Jaume Collboni ha expresado este miércoles su “enorme preocupación” por lo que ha calificado como el surgimiento de bandas juveniles violentas en Barcelona, a las que ha atribuido una reciente pelea en las inmediaciones de la discoteca Graco, en Gràcia, en la que uno de los contendientes blandía un machete y otro empuñaba una pistola. El teniente de alcalde de seguridad, Albert Batlle, lo ha manifestado durante la comisión municipal de presidencia, a raíz de un ruego de Junts para que se establezca un dispositivo policial especial durante todo el horario de apertura de la sala de fiestas, pendiente de desahucio por un litigio entre el propietario del local y los responsables del negocio.

“Compartimos la preocupación y la necesidad de mantener la seguridad y la convivencia en los entornos del establecimiento, que ya se está llevando a cabo en los términos que piden”, ha respondido Batlle al presidente del grupo municipal de Junts, Jordi Martí. “También compartimos la enorme preocupación por la aparición de agrupaciones juveniles de carácter violento que se está produciendo no solo en este entorno, es un tema que nos preocupa mucho”, ha reconocido el concejal.

Por su parte, Martí ha destacado que “hace meses y años que se acumulan denuncias vecinas por ruido, altercados y graves incidentes de convivencia” en los aledaños de la discoteca, a lo que ha añadido que los recientes vídeos difundidos por peleas cerca de la Draco “dan miedo”. “Ya no son peleas y altercados, sino enfrentamientos con machetes, con armas blancas, cosa que hace sospechar que estamos hablando de personas que forman parte de bandas juveniles que aterrorizan últimamente a muchas parte de la ciudad, que se desplazan a este espacio de ocio nocturno a hacer de las suyas”, ha alertado el nacionalista. Ha juzgado que la situación es “intolerable e insostenible”, por lo que ha reclamado un operativo que “dé tranquilidad a los vecinos”.

Batlle ha contestado que, a raíz de la reyerta con armas del pasado 15 de marzo, “se ha intensificado la vigilancia policial” y “con especial atención a la franja de apertura y cierre de la discoteca”. Ha agregado que los inspectores municipales “están muy encima” para controlar posibles infracciones en el establecimiento. De hecho, la Draco fue objeto de una redada dentro del dispositivo Kanpai contra la multirreincidencia delictiva a finales de marzo. Los agentes levantaron cinco denuncias por irregularidades laborales.

La accion reivindicativa que, como despedida se llevó a cabo en las Tres Xemeneies el pasado 21 de marzo. / Rockaxson

Grafitis en las Tres Xemeneies

Por otro lado, los Comuns han preguntado al gobierno por la reciente presencia habitual de una patrulla de la Guardia Urbana en el parque de las Tres Xemeneies del Paral·lel, tras borrarse los murales y grafitis en las paredes que hay delante de la histórica instalación fabril. La concejala Jess González ha acusado al gobierno del PSC de “destinar recursos policiales permanentes para vigilar un muro y borrar grafitis para convertir en gris un espacio que fue un referente de la cultura urbana de la ciudad”.

Además, ha criticado la degradación de los jardines y los destrozos en el mobiliario urbano. “¿Cómo puede se que haya recursos para tener dos agentes durante las 24 horas vigilando una pared pero no para arreglar la pista deportiva, mejorar el alumbrado, reforzar los servicios sociales o ayudar al comercio afectado por las obras de Vila i Vilà?”, ha planteado González.

Batlle ha negado que se hayan destinado agentes a la plaza para evitar que reaparezcan los grafitis. “Es casi un sarcasmo decir que estamos allí para vigilar un muro”, ha rebatido. El teniente ha justificado las patrullas por “episodios graves de incremento del incivismo” denunciados por algunos vecinos. Ha afirmado que habían provocado “una mayor sensación de inseguridad y preocupación en comunidades de vecinos en torno al parque”.

Batlle ha defendido que la presencia de la policía ha resultado “disuasoria” y se aprecia una “mejora sustancial” en la zona. “Desde el 19 de marzo, solo se han recibido dos llamadas en el 112 en ese espacio”, ha asegurado el concejal, que ha esgrimido que “en el espacio donde está permitido pintar se respeta y donde se han quitado pintadas es donde no están permitidas”. Ha remachado que, "en todo caso, la reducción de grafitis ha sido uno de los efectos" de las patrullas policiales, "pero nunca un objetivo".