Barcelona crea un premio internacional por la paz ligado al legado pacifista de Pau Casals

Barcelona quiere convertir la paz en una política de ciudad con proyección internacional. El Ayuntamiento, la Diputació de Barcelona y la Fundació Pau Casals han presentado este miércoles el 'I Premi Internacional Barcelona per la Pau', un nuevo galardón bienal dotado con 300.000 euros que reconocerá proyectos de alcance internacional vinculados a la cultura de paz, la defensa de los derechos humanos, la convivencia y la resolución no violenta de conflictos. El primer ganador se decidirá en noviembre y la gala de entrega está prevista para principios de 2027 en el Auditorio de Barcelona.

El premio nace en el marco del 150 aniversario del nacimiento de Pau Casals, aunque el alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, lo ha situado en un contexto más inmediato: el de un mundo atravesado por guerras, crisis humanitarias y debilitamiento de la diplomacia. “Somos una ciudad antibélica, somos una ciudad de paz”, ha defendido durante la presentación en el Saló de Cent. El alcalde ha asegurado que Barcelona no puede “permanecer impasible” ante la guerra y el sufrimiento de la población civil.

Collboni ha explicado que la iniciativa empezó a caminar hace dos años, cuando las instituciones buscaban cómo conmemorar el aniversario de Casals, y admite que entonces no imaginaban que el premio fuera “tan necesario” en el momento actual. El objetivo, según el consistorio, es distinguir iniciativas que hayan contribuido de manera “relevante, transformadora y verificable” a la construcción de sociedades más pacíficas, justas y cohesionadas.

Barcelona reivindica su tradición pacifista

El alcalde ha presentado el galardón como algo más que un reconocimiento simbólico. La dotación económica deberá destinarse a reforzar la continuidad, consolidación o escalabilidad del proyecto premiado. “No tendremos miedo, no nos someteremos y no nos callaremos”, ha afirmado Collboni, que vincula el premio con la tradición pacifista de Barcelona. Su discurso ha tenido espacio para recordar la gran manifestación contra la guerra de Irak en 2003, el papel de la ciudad como refugio y la recuperación del 'Districte 11' de Sarajevo ahora orientado a la cooperación con ciudades palestinas. “Barcelona ha sido una ciudad de refugio y estamos orgullosos de serlo”, subrayó.

Isabel Allende, senadora chilena hija de Salvador Allende, es una de las integrantes del consejo asesor del premio. En la presentación de este miércoles, ha subrayado la dimensión política del premio y ha defendido que la paz no puede entenderse sólo como la ausencia de conflicto. “La paz es también la capacidad de las sociedades para gestionar sus tensiones sin destruir las reglas que permiten convivir”, ha señalado. En su discurso ha vinculado la cultura de paz con la memoria democrática, los derechos humanos, la participación ciudadana y la cooperación internacional.

El legado de Pau Casals

El director general de la Fundació Pau Casals, Jordi Pardo, ha situado el premio en la continuidad del compromiso humanista del músico catalán. Casals, recuerda, unió su excelencia artística a una defensa firme de la libertad, la democracia, los derechos humanos y la dignidad de las personas. El premio quiere proyectar ese legado desde Barcelona hacia iniciativas de paz de alcance global. El galardón se inspira en valores como el diálogo entre pueblos y culturas, la defensa de los derechos humanos, el multilateralismo, la justicia social, la equidad, la sostenibilidad y la innovación social.

Consejo asesor y calendario

El premio contará con dos órganos de gobernanza: un comité de dirección, formado por representantes del Ayuntamiento, la Diputació y la Fundació Pau Casals, y un consejo asesor independiente. Entre los primeros nombres confirmados figuran Isabel Allende; la princesa Rym Ali de Jordania, presidenta de la Fundación Anna Lindh; Shigemitsu Tanaka, copresidente de Nihon Hidankyo, organización distinguida con el Nobel de la Paz 2024; y el filósofo vasco Daniel Innerarity.

La convocatoria de la primera edición se abrirá durante este mes de abril. La elección del ganador por parte del comité de dirección está prevista para noviembre de 2026, después de consultar al consejo asesor. La entrega del premio se celebrará a principios de 2027 en una gala "solemne" en el Auditorio de Barcelona.

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El premio irá acompañado, además, de un ciclo de Diàlegs Per la Pau, con actividades en Barcelona y en foros internacionales. La primera sesión tendrá lugar este jueves en Casa Amèrica Catalunya, con una conversación entre la segunda teniente de alcaldía, Maria Eugènia Gay, e Isabel Allende sobre democracia, memoria, ciudades y paz.