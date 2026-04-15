Rechazo ciudadano
Barcelona cancela la cena popular del centenario del Park Güell tras la polémica vecinal
El evento iba a celebrarse el día del 100 aniversario del parque, pero se ha suspendido tras las críticas de colectivos vecinales y la convocatoria paralela de una cena alternativa
Cómo entrar gratis en el Park Güell si vives en Barcelona
Abacus organizará las actividades del centenario del Park Güell
Gisela Macedo
El Ayuntamiento de Barcelona ha decidido cancelar la cena popular tipo 'garden party' que estaba prevista en el Park Güell para el próximo 26 de abril para celebrar el centenario de su apertura como parque público, después de las críticas de varias plataformas vecinales, que decidieron convocar una cena alternativa para el mismo día.
La iniciativa formaba parte de los actos previstos para conmemorar el centenario del Park Güell como parque público y tenía como objetivo recuperar, por una noche, el espíritu de uso ciudadano que un día tuvo recinto. Por eso, la cena estaba programada para el domingo 26 de abril, exactamente el día de su 100 aniversario como parque público, a las 19:00 horas.
Sin embargo, la propuesta ha traído polémica en los barrios del entorno y la plataforma vecinal Recuperem el Park Güell emitió un comunicado criticando el evento, denunciando que su organización había sido “opaca” y “sin ser abierta a todo el mundo”. Asimismo, explican que consideran contradictorio celebrar una cena popular en un parque que, según ellos, ha sido “vendido al turismo, privatizado y restringido”.
Por ello, el colectivo anunció la convocatoria de su propia cena popular el mismo día 26, que además serviría como muestra de protesta y rechazo a la 'garden party' oficial. Y es que la entidad lleva años denunciando la turistificación del entorno del parque y ha impulsado diversas manifestaciones para denunciar lo que consideran una progresiva pérdida del uso ciudadano del recinto.
Por su parte, fuentes del Ayuntamiento de Barcelona consultadas por este diario han defendido que la cena era “solo una de las posibles actividades relacionadas con el centenario del Park Güell” y que finalmente no se llevará a cabo. Insisten en que la llamada ‘garden party’ era únicamente "una posibilidad", pese a que ya había sido anunciada con fecha y hora en canales oficiales. De hecho, diversos medios de comunicación se hicieron eco del evento.
- El juez ordena a la Guardia Civil que localice al cantante Francisco por un pleito por impago de la pensión a su hija
- Llega a España concizumab, la primera terapia para todos los tipos de hemofilia que padecen 3.000 españoles
- La Organización Marítima Internacional avisa a EEUU que un bloqueo del estrecho de Ormuz va contra la ley internacional
- Una mujer de 80 años con escoliosis severa se recupera tras una intervención pionera en Barcelona: 'A los pocos días ya andaba
- Avance quirúrgico: el Hospital de Bellvitge realiza dos doble 'by-pass' para extirpar dos cánceres de páncreas inoperables
- Los italianos ya compran más viviendas que los marroquíes: representan el 11,8% de las compraventas realizadas por extranjeros residentes en Catalunya
- Tania García, educadora, sobre las consecuencias de dormir con tus hijos: 'El cerebro infantil obtiene todo lo que necesita”
- Directo | El Gobierno corrige el decreto de regularización de migrantes para aprobarlo en el Consejo de Ministros