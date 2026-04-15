Barcelona estudiará crear un plan con el Barça para controlar a los grupos de ‘hooligans’ en grandes partidos

El Ayuntamiento de Barcelona ha aprobado este miércoles elaborar un plan para garantizar la seguridad y la convivencia en el espacio público y mitigar daños ante la llegada de grandes grupos de aficionados radicales por eventos deportivos, en especial por partidos de competiciones europeas, como los que el Barça disputa en el Camp Nou. En ese sentido, la propuesta presentada por Barcelona en Comú en la comisión municipal de presidencia insta a involucrar al club azulgrana en la creación de un nuevo dispositivo preventivo que reconduzca grandes concentraciones de seguidores rivales, reduzca las molestias derivadas por consumo de alcohol, ruido y suciedad en los puntos de reunión habituales (en especial, en Ciutat Vella y Les Corts) y establecer itinerarios protegidos para que vecinos y personas con movilidad reducida se desplacen sin riesgo.

La propuesta se ha aprobado casi por unanimidad. El PSC, Junts, BComú, ERC y el PP han votado a favor, mientras que Vox se ha abstenido. “Barcelona convive con momentos deportivos que tensionan la ciudad y, a menudo, los sufre”, ha observado el concejal Jordi Rabassa, de los Comuns. Como ejemplo, ha citado el desembarco el mes pasado de casi 10.000 aficionados del Newcastle por la eliminatoria que le enfrentó con el Barcelona.

“La mayoría vino sin entrada y comportó una presencia muy elevada en espacios como la plaza Reial o en torno a la Rambla", ha advertido el edil. Ha desgranado que "se traduce en los barrios en la imposibilidad de descansar, calles y plazas saturadas y desmesuradamente sucias y dificultades para moverse con normalidad”. “Las vecinas están hartas de que se meen en sus porterías, no pueden más con los gritos y la suciedad, pasa cada vez que hay un evento de este tipo”, ha lamentado Rabassa.

Jordi Martí (Junts) también se ha referido que también se da un “uso intensivo” del Eixample y de Montjuïc cuando aterrizan nutridas aficiones foráneas. Además, ha alertado de los altercados habituales en los jardines de Bacardit, en las inmediaciones del Camp Nou. “Sobre las afectaciones importantísimas por los seguidores del Newcastle, preguntamos cuántas sanciones se impusieron por la nueva ordenanza de civismo, y nos respondieron que se había hecho de todo menos aplicar la ordenanza”, se ha quejado.

Sin Champions

“Este año, la presencia de aficionados extranjeros la hemos liquidado después del partido de ayer”, ha ironizado el concejal de seguridad, Albert Batlle, aludiendo a la caída del Barça en la eliminatoria de Champions League con el Atlético de Madrid. Al margen del cometario deportivo, el teniente de alcalde ha coincidido con Rabassa que mitigar los efectos indeseables del desplazamiento de aficionados poco decorosos a la ciudad es “un reto”.

“Debemos seguir trabajando en dos espacios, cuando llegan y acuden al centro dela ciudad en las inmediaciones del campo, antes y después del partido”, ha señalado Batlle. Ha comentado que ya existen “dispositivos muy complejos” tanto en Ciutat Vella como en Les Corts ante partidos de gran interés. Varían en función “del riesgo, la afluencia prevista y el impacto en la ciudad”, y en ellos participan los Mossos d’Esquadra, la Guardia Urbana y el Barça.

Batlle ha opinado que se puede estar “razonablemente satisfecho sobre cómo la ciudad funciona bajo la presión de esos grandes eventos”. “Se causan molestias a la ciudadanía, pero no hemos tenido que lamentar incidentes especialmente graves en los últimos periodos”, ha juzgadoel teniente. Ha añadido que se instalarán cámaras de control de vehículos para facilitar la circulación a los vecinos en torno al Camp Nou, se prevén ampliar aceras en Travessera de Les Corts e intervenir en puntos del entorno para evitar congestiones y que se ha acordado con bares de los aledaños del estadio para evitar que sirvan botellas de vidrio, que podrían ser una arma arrojadiza en caso de altercados violentos.

“¿Saben que hay bares que hacen ofertas para consumir justo en esos días de partido? Aparte del vidrio, quizá haya que hacer otras cosas”, ha replicado Rabassa. El concejal ha afeado que haya negocios de hostelería y alimentación que “aprovechen para hacer una buena caja sin cuestionarse lo que esto supone para la ciudad y los vecinos”. Asimismo, el miembro de los Comuns ha abogado por un “cambio de enfoque más preventivo” ante la previsión de llegada de ‘hooligans’ por un encuentro. También ha apreciado que es preciso “hablar más con el Barça”. “A veces da la sensación de que el ayuntamiento está demasiado solo en esto y se pide una cierta corresponsabilidad”, ha expresado.