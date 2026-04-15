Compensar el aumento de precios
Barcelona aprueba aplicar medidas extraordinarias para rebajar el coste de la vida
El Ayuntamiento de Barcelona deberá presentar en un mes un plan de medidas, con 37 millones de euros, para paliar el coste de la vida de los hogares, según ha acordado la Comisión de Economía y Hacienda
La Comisión de Economía y Hacienda del Ayuntamiento de Barcelona ha acordado que el gobierno municipal presente, en el plazo máximo de un mes, un nuevo Plan de medidas extraordinarias para abaratar el coste de la vida de los hogares barceloneses, con una dotación global de 37 millones de euros.
El gobierno municipal se ha abstenido en la votación de la iniciativa que ha presentado Barcelona en Comú y que han apoyado todos los grupos de la oposición excepto Vox, que ha votado en contra. La teniente de alcalde de Derechos Sociales, Promoción Económica y Trabajo, Raquel Gil, ha justificado la abstención de los concejales socialistas en ante las propuestas de los comunes en la "incertidumbre de esta crisis". "No renunciamos a nuevas medidas pero necesitamos más datos", ha explicado Gil.
Escudo social
Este Plan de "escudo social" que ha pedido la comisión al gobierno del alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, incluiría crear una línea extraordinaria de ayudas directas a los hogares vulnerables, en función de la renta y la composición de la unidad familiar, para cubrir gastos de alimentación y bienes esenciales con una dotación mínima de 15 millones de euros.
También crear otra línea de ayudas directas nueva específica para compensar el incremento de los costes energéticos a mercados municipales, comercio de proximidad y trabajadores autónomos, con una dotación mínima de 8 millones de euros. Además, incluye incrementar en un mínimo de 10 millones de euros la dotación destinada por el Ayuntamiento de Barcelona a alojamientos de emergencia y a ayudas para la prevención de desahucios y aumentar en 3 millones de euros la que destina a ayudas municipales a suministros básicos.
Apoyo a entidades
El texto aprobado contempla asimismo reforzar con una dotación mínima de 1 millón de euros el apoyo municipal a las entidades que trabajan para garantizar el derecho a la alimentación e incrementar los recursos destinados a planes de ocupación para colectivos vulnerables, a programas de ocupación juvenil y a la inserción laboral de personas con discapacidad.
La comisión de Economía y Hacienda ha aprobado también las proposiciones que han presentado los grupos de Junts per Barcelona y del Partido Popular, en ambos casos con el voto a favor del gobierno socialista.
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