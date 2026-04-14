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Proyecto de reintroducción

Webcam en directo | Así se pueden ver a los dos halcones pelegrinos que han nacido en la Sagrada Família de Barcelona

Dos de los tres polluelos de la pareja de halcones de la Sagrada Família rompen el cascarón

Los halcones de la Sagrada Família incuban huevos en directo

Dos crías de halcón peregrino nacieron el pasado domingo 12 de abril en el nido de la Sagrada Família de Barcelona

Dos crías de halcón peregrino nacieron el pasado domingo 12 de abril en el nido de la Sagrada Família de Barcelona / YOUTUBE (Basílica de la Sagrada Família)

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Barcelona
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Dos crías de halcón peregrino nacieron el pasado domingo 12 de abril en el nido de la Sagrada Família de Barcelona. Los polluelos, que llegaron al mundo tras varias semanas de incubación, ya pueden verse a través de la cámara web en directo instalada en la basílica.

La pareja de halcones establecida en la Torre de San Bartolomé del templo, a unos 80 metros de altura y con vistas a la calle de Sardenya, puso un total de tres huevos, de los cuales dos eclosionaron a primera hora de la mañana. El tercero aún permanece en el nido a la espera de abrirse. Las fechas coinciden casi exactamente con las del año pasado, cuando los primeros pollos nacieron el 10 de abril.

El proyecto que devolvió al halcón peregrino a Barcelona

El nacimiento de estas crías es un nuevo éxito del proyecto de reintroducción del halcón peregrino que el Ayuntamiento de Barcelona impulsó junto a Galanthus Natura en 1999. Desde 2003, una pareja de estas aves rapaces cría de forma estable en la Sagrada Família, un enclave que fue elegido porque fue uno de los últimos refugios donde la especie se reprodujo antes de desaparecer de la ciudad.

Dos de los tres polluelos de la pareja de halcones de la Sagrada Familia rompen el cascarón

Dos de los tres polluelos de la pareja de halcones de la Sagrada Familia rompen el cascarón

Sara Fernández

Desde 2022, un convenio entre el Ayuntamiento y la basílica garantiza la continuidad de la iniciativa. Gracias a la colaboración entre Galanthus y la Sagrada Família, el nido cuenta con una webcam en directo que permite seguir todo el proceso: desde la incubación hasta que las crías emprenden su primer vuelo, algo que el año pasado ocurrió a finales de mayo.

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Sigue en directo la vida de los halcones desde la Sagrada Família

Si quieres observar cómo crecen los polluelos de halcón peregrino día a día, puedes hacerlo a través de la retransmisión en directo desde el nido. A continuación, el vídeo en vivo de YouTube que ofrece la Sagrada Família:

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