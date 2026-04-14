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Vuelo nupcial de hormigas aladas en Barcelona: así ha sido el espectáculo

Este curioso fenómeno se ha registrado en las inmediaciones del Observatori Fabra

Así son las hormigas “cirujanas” que amputan las extremidades heridas de sus compañeras

Vuelo nupcial de hormigas aladas en las inmediaciones del Observatori Fabra de Barcelona

Vuelo nupcial de hormigas aladas en las inmediaciones del Observatori Fabra de Barcelona

Vuelo nupcial de hormigas aladas en las inmediaciones del Observatori Fabra de Barcelona / VÍDEO: ALFONS PUERTAS / OBSERVATORI FABRA / RACAB

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La inestabilidad térmica de los últimos días ha propiciado un vuelo nupcial de hormigas aladas en las inmediaciones del Observatori Fabra de Barcelona, que ha captado el meteorólogo Alfons Puertas. Un fenómeno que puede observarse en primavera y otoño, justo en el cambio de estación.

Los insectos durante este vuelo nupcial suelen colarse en viviendas o en vehículos, si encuentran ventanas o puertas abiertas. Un comportamiento y una cantidad de individuos que habrá quien considere fuera de lo normal, pero que no tiene nada de excepcional. La biología tiene una explicación para un fenómeno: es una evidencia más del cambio de tiempo y se suele producir en otoño y primavera.

El entomólogo Eduardo Galante, catedrático de Zoología de la Universidad de Alicante, indica que "es normal que salgan los nuevos machos y hembras del hormiguero y formen la enjambrazón, conjuntos más o menos grandes de individuos que vuelan para reproducirse".

"Suele ser breve"

Añade que, aunque depende de la especie, "suele ser breve, cuestión de horas", si bien es cierto que «puede surgir en distintos momentos, según el hormiguero o la colonia, por lo que puede dar la apariencia de que el fenómeno es más largo».

Tiene mucho que ver con las precipitaciones porque "la tierra se reblandece y avivan las nuevas hormigas"

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Se trata, por tanto, de un comportamiento que forma parte de la naturaleza de estos insectos, que son inocuos para las personas, y con el que hay que convivir desde la mera observación, dado que simplemente son seres vivos completando su ciclo vital.

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