El restaurante de los hermanos Torres en el mercado de Santa Caterina abrirá el 20 de mayo

El nuevo proyecto de los hermanos Sergio y Javier Torres, el restaurante Parada Torres, en pleno mercado de Santa Caterina, ya tiene fecha de apertura: será el próximo 20 mayo. Los dos chefs --con tres estrellas Michelin por Cocina Hermanos Torres-- dan un nuevo giro de tuerca en su apuesta por Barcelona con un proyecto basado en el producto de proximidad y la cocina de mercado, en pleno corazón de Ciutat Vella. Desde hace meses las obras dan una pista de su envergadura, ya que su restaurante para 150 comensales estará presidido por un gran puesto rodeado de barra y rematado por una terraza frente al emblemático mercado del barrio de Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera.

En plena recta final de los trabajos iniciados el pasado noviembre, el recinto municipal y el vecindario siguen de cerca los avances de un proyecto que, sin duda, será un nuevo reclamo para Santa Caterina. El restaurante será fruto de una alianza entre los mediáticos cocineros y el grupo Pantea, que ya sumaron talento y recursos para alumbrar Eldelmar Hermanos Torres en 2024 en el Balcón Gastronómico del Port Olímpic.

El restaurante Parada Torres, desde otro ángulo. / PT

Como ya avanzó este diario, en esta ocasión no se trata de alta cocina ni de una marisquería, sino de "un puesto gastronómico más cercano y popular, alineado con la vida del mercado", reiteran fuentes del grupo. Con la vista enfocada en el producto fresco y de proximidad, y platos inspirados en la gastronomía catalana de mercado ideales para compartir, donde brillarán la plancha y la brasa. La inspiración viene de su abuela Catalina, que ejerció de cocinera en la zona y con frecuencia los llevó al antiguo mercado de abastos.

Terraza y cultura local

El espacio contará con unos 440 metros cuadrados y dos ambientes. En el interior ya está montada la gran barra que articula el proyecto, con un estilo clásico de mercado. Mientras que fuera dispondrá de una terraza con 24 sillas. La idea es conectar con la cultura local, y el interiorismo del estudio Genialidades tendrá como puntos más llamativos las combinaciones en rojo y blanco y vinilos con el nombre «Parada Torres».

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Otro render del futuro restaurante. / PT

Según relataron los hermanos Torres a Pau Arenós en EL PERIÓDICO el pasado febrero, el nuevo restaurante tendrá un aire canalla y beberá de la cultura de la rumba catalana, con una cocina para relamerse por entre 35 y 40 euros, de la ensaladilla de lubina en escabeche a las migas de bacalao. La carta integrará veinte platos de pescado y marisco, cuatro de carne roja, tres de huevos, cinco de cerdo y embutidos, dos de ave, nueve vegetales y cinco postres.