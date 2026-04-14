El precio del combustible subirá un 2% el de las rosas este Sant Jordi, pero no se esperan menos ventas

Mercabarna-Flor espera un muy buen Sant Jordi, el mejor de la historia en afluencia ciudadana, a la vista de que se celebra entre semana y de que ya ha pasado la Semana Santa. Así lo han explicado este martes la teniente de alcalde de Barcelona y presidenta de Mercabarna, Raquel Gil, y el presidente de la Associació de Majoristes de Mercabarna-Flor, Miquel Batlle.

Todas las diadas que se celebran entre martes y viernes son más favorables, ha subrayado Batlle, que ha explicado que el precio de las rosas subirá este año cerca del 2% por dos motivos: el aumento del precio del combustible que gastan los aviones que trasladan las rosas desde Ecuador y Colombia, y el incremento del salario mínimo colombiano en un 23,8% a partir de este 2026.

En realidad, el incremento de precio para los mayoristas es del 5%, pero Batlle ha explicado que el sector asume parte de esa diferencia, por lo que, para el consumidor, la subida queda en ese 2%. Se calcula que el precio de una rosa considerada de calidad es de 5 euros como mínimo y, si se busca una de autor, de 8 a 20 euros.

Sin rosas en Catalunya

Batlle ha vaticinado que ese aumento no lleva a prever que bajen las ventas, ya que se espera que la gente lo asuma. Se espera una venta de 7 millones de rosas por Sant Jordi en toda Catalunya, de las que 2,3 millones serán suministradas por Mercabarna-Flor.

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El 80% de las rosas de Sant Jordi serán de origen colombiano, un 15% de Ecuador y un 5%, holandesas. Apenas hay rosas catalanas, ha afirmado Batlle, algo que ya no es noticia. Solo consta un productor en Santa Susanna (Maresme), que produce 20.000 rosas, una cifra menor.