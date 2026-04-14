Muere una mujer de 83 años tras ser atropellada en Barcelona

Una peatona de 83 años ha fallecido tras resultar herida en un siniestro de tráfico ocurrido este lunes 13 de abril en el distrito de Sarrià-Sant Gervasi de Barcelona, han informaod fuentes municipales en un comunicado.

El accidente tuvo lugar poco después de las 11:00 horas en la confluencia de las calles Ciutat de Balaguer y Sant Màrius, donde se vieron implicados un vehículo y la víctima. Como consecuencia del siniestro, la mujer fue trasladada en estado grave a un centro hospitalario y ha fallecido durante la madrugada.

Hasta el lugar se desplazaron efectivos de la Unidad Central de Atestados de Tráfico (UCAT) de la Guardia Urbana, que se han hecho cargo de la investigación para esclarecer las causas del accidente, así como equipos del Sistema de Emergencias Médicas (SEM).

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Con esta víctima, ya son cinco las personas fallecidas en siniestros de tráfico en la ciudad de Barcelona en lo que va de 2026.