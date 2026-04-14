Accidente de tráfico
Muere una mujer de 83 años tras ser atropellada en Barcelona
Un derrame de gasoil provoca la caída de varias motos y deja dos heridos en plena hora punta en Barcelona
Dos años de cárcel y un millón de indemnización: condena ejemplar a un conductor por atropellar a un peatón en Tarragona
Una peatona de 83 años ha fallecido tras resultar herida en un siniestro de tráfico ocurrido este lunes 13 de abril en el distrito de Sarrià-Sant Gervasi de Barcelona, han informaod fuentes municipales en un comunicado.
El accidente tuvo lugar poco después de las 11:00 horas en la confluencia de las calles Ciutat de Balaguer y Sant Màrius, donde se vieron implicados un vehículo y la víctima. Como consecuencia del siniestro, la mujer fue trasladada en estado grave a un centro hospitalario y ha fallecido durante la madrugada.
Hasta el lugar se desplazaron efectivos de la Unidad Central de Atestados de Tráfico (UCAT) de la Guardia Urbana, que se han hecho cargo de la investigación para esclarecer las causas del accidente, así como equipos del Sistema de Emergencias Médicas (SEM).
Con esta víctima, ya son cinco las personas fallecidas en siniestros de tráfico en la ciudad de Barcelona en lo que va de 2026.
- El juez ordena a la Guardia Civil que localice al cantante Francisco por un pleito por impago de la pensión a su hija
- La Organización Marítima Internacional avisa a EEUU que un bloqueo del estrecho de Ormuz va contra la ley internacional
- Avance quirúrgico: el Hospital de Bellvitge realiza dos doble 'by-pass' para extirpar dos cánceres de páncreas inoperables
- Tania García, educadora, sobre las consecuencias de dormir con tus hijos: 'El cerebro infantil obtiene todo lo que necesita”
- El último truco de las estafas telefónicas: “Me ha faltado al respeto, el departamento de penalizaciones le multará con 185 euros
- Sonia Pernas, oncóloga: 'En cáncer de mama precoz muchas pacientes siempre sienten la espada de Damocles
- La Seguridad Social activa una ayuda de hasta 733 euros al mes para jóvenes que viven con sus padres
- En el pueblo somos como una familia': Mariona, Pol y Agustí, tres jóvenes que revitalizan un municipio rural de Barcelona