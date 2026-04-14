Un herido tras un disparo con arma de fuego en la terraza de un local de brunch en Barcelona

Una persona ha resultado herida tras recibir un disparo en Barcelona este martes por la tarde. Según han confirmado fuentes policiales a EL PERIÓDICO, el suceso ha tenido lugar en el Passeig del Taulat, a la altura del número 279, en la terraza de un establecimiento de restauración.

Terraza del bar Kibo acordonada por los Mossos d'Esquadra / Cedida

Fuentes de los Mossos d’Esquadra afirman que han recibido el aviso a las 15:50 horas y que el suceso ha tenido lugar en la vía pública. El resultado ha sido un herido por arma de fuego.

Testigos presenciales aseguran a este diario que el autor del disparo “se dirigió directamente” hacia la víctima, que, según las mismas fuentes, se encontraba en la terraza del establecimiento, un local de brunch.

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Hasta el lugar de los hechos, situado cerca del parque de Diagonal Mar, se han desplazado efectivos del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM) para atender y trasladar al herido a un centro hospitalario.