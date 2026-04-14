Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Regularización migrantesGuardia CivilEncuesta CIS AndalucíaEstrecho OrmuzEnvasesInterinosGonorreaCarlos CuerpoRosalíaBarcelonaGuerra IránGatosLince
instagramlinkedin

Propiedad de InmoCaixa hasta ahora

El Govern compra en L'Hospitalet un centenar de viviendas para blindar el alquiler asequible de las familias

El Ayuntamiento instó a CaixaBank a vender las viviendas al INCASÒL para evitar que, vencidos los contratos, fueran vendidos en el mercado libre

CONTEXTO | La Generalitat compra más de 1.000 viviendas a La Caixa para reforzar el parque público de pisos de alquiler en 14 municipios catalanes

Ayuntamiento de L'Hospitalet de Llobregat.

Ayuntamiento de L'Hospitalet de Llobregat.

El Periódico

El Periódico

L'Hospitalet de Llobregat
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

El Govern ha aprobado la adquisición de 127 viviendas, 127 aparcamientos y 15 trasteros procedentes de InmoCaixa y situados en la carretera de Collblanc 157-159, de L'Hospitalet de Llobregat. Esta adquisición, que llevará a cabo el Institut Català del Sòl (INCASÒL), se cerrará en las próximas semanas por importe de 28,2 millones de euros.

Las viviendas se encuentran en el sector Porta Nord del municipio, en una promoción de 168 viviendas libres. Se trata de dos edificios del año 2013 de 9 y 16 plantas, donde la superficie útil media de las viviendas es de 81 m². Con esta adquisición, la Generalitat de Catalunya posibilitará que las 126 unidades familiares que en este momento viven de alquiler puedan mantener un alquiler asequible.

Esta adquisición se enmarca en el anuncio del Govern, en noviembre, de la compra de 1.064 viviendas en InmoCaixa. A estos 1.064 se han añadido otros 14 en Palau-solità i Plegamans y los 127 de L'Hospitalet de Llobregat, con una suma total de 1.205 viviendas.

Edificio polémico

Los pisos adquiridos por el Govern forman parte de una promoción de viviendas de alquiler asequible impulsada por la Obra Social de "la Caixa" en 2013 en unos terrenos cedidos por un particular. En su momento, los vecinos denunciaron que en el contrato de alquiler que firmaron en el 2014 existía una cláusula que les permitía adquirir los pisos pasados 10 años y que ésta, en el momento de renovar los contratos a los cinco años, había desaparecido "sin previo aviso".

Noticias relacionadas

Además, aseguraron que cuando pidieron explicaciones y mostraron su malestar, les coaccionaron para firmar el nuevo contrato sin la cláusula con la amenaza de que si no lo hacían deberían irse de los pisos en un mes. En mayo de 2025, el Pleno municipal del Ayuntamiento de L'Hospitalet instó a CaixaBank a vender las viviendas al INCASÒL para evitar que, vencidos los contratos de alquiler, fueran vendidos en el mercado libre.

TEMAS

  1. El juez ordena a la Guardia Civil que localice al cantante Francisco por un pleito por impago de la pensión a su hija
  2. La Organización Marítima Internacional avisa a EEUU que un bloqueo del estrecho de Ormuz va contra la ley internacional
  3. Avance quirúrgico: el Hospital de Bellvitge realiza dos doble 'by-pass' para extirpar dos cánceres de páncreas inoperables
  4. Tania García, educadora, sobre las consecuencias de dormir con tus hijos: 'El cerebro infantil obtiene todo lo que necesita”
  5. El último truco de las estafas telefónicas: “Me ha faltado al respeto, el departamento de penalizaciones le multará con 185 euros
  6. Sonia Pernas, oncóloga: 'En cáncer de mama precoz muchas pacientes siempre sienten la espada de Damocles
  7. La Seguridad Social activa una ayuda de hasta 733 euros al mes para jóvenes que viven con sus padres
  8. En el pueblo somos como una familia': Mariona, Pol y Agustí, tres jóvenes que revitalizan un municipio rural de Barcelona

Vuelo nupcial de hormigas aladas en Barcelona: así ha sido el espectáculo

Vuelo nupcial de hormigas aladas en Barcelona: así ha sido el espectáculo

Las rosas serán un 2% más caras este Sant Jordi por la subida del precio del queroseno

Las rosas serán un 2% más caras este Sant Jordi por la subida del precio del queroseno

El Govern compra en L'Hospitalet un centenar de viviendas para blindar el alquiler asequible de las familias

El Govern compra en L'Hospitalet un centenar de viviendas para blindar el alquiler asequible de las familias

Barcelona estudiará cómo limitar las iniciativas ciudadanas para evitar que dos sobre el mismo tema se anulen entre sí

El Ayuntamiento de Badalona cederá un solar a la Generalitat para que construya una residencia de la tercera edad

El Ayuntamiento de Badalona cederá un solar a la Generalitat para que construya una residencia de la tercera edad

PSC y ERC pactan que Barcelona pague 10 millones por obras para aislar fachadas y cambiar ventanas en viviendas

PSC y ERC pactan que Barcelona pague 10 millones por obras para aislar fachadas y cambiar ventanas en viviendas

Barcelona y ERC acuerdan invertir 10 millones en subvenciones para rehabilitar viviendas

La bodega de Vall d'Hebron que hace 50 años que está entregada a la cocina popular

La bodega de Vall d'Hebron que hace 50 años que está entregada a la cocina popular