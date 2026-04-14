Propiedad de InmoCaixa hasta ahora
El Govern compra en L'Hospitalet un centenar de viviendas para blindar el alquiler asequible de las familias
El Ayuntamiento instó a CaixaBank a vender las viviendas al INCASÒL para evitar que, vencidos los contratos, fueran vendidos en el mercado libre
CONTEXTO | La Generalitat compra más de 1.000 viviendas a La Caixa para reforzar el parque público de pisos de alquiler en 14 municipios catalanes
El Govern ha aprobado la adquisición de 127 viviendas, 127 aparcamientos y 15 trasteros procedentes de InmoCaixa y situados en la carretera de Collblanc 157-159, de L'Hospitalet de Llobregat. Esta adquisición, que llevará a cabo el Institut Català del Sòl (INCASÒL), se cerrará en las próximas semanas por importe de 28,2 millones de euros.
Las viviendas se encuentran en el sector Porta Nord del municipio, en una promoción de 168 viviendas libres. Se trata de dos edificios del año 2013 de 9 y 16 plantas, donde la superficie útil media de las viviendas es de 81 m². Con esta adquisición, la Generalitat de Catalunya posibilitará que las 126 unidades familiares que en este momento viven de alquiler puedan mantener un alquiler asequible.
Esta adquisición se enmarca en el anuncio del Govern, en noviembre, de la compra de 1.064 viviendas en InmoCaixa. A estos 1.064 se han añadido otros 14 en Palau-solità i Plegamans y los 127 de L'Hospitalet de Llobregat, con una suma total de 1.205 viviendas.
Edificio polémico
Los pisos adquiridos por el Govern forman parte de una promoción de viviendas de alquiler asequible impulsada por la Obra Social de "la Caixa" en 2013 en unos terrenos cedidos por un particular. En su momento, los vecinos denunciaron que en el contrato de alquiler que firmaron en el 2014 existía una cláusula que les permitía adquirir los pisos pasados 10 años y que ésta, en el momento de renovar los contratos a los cinco años, había desaparecido "sin previo aviso".
Además, aseguraron que cuando pidieron explicaciones y mostraron su malestar, les coaccionaron para firmar el nuevo contrato sin la cláusula con la amenaza de que si no lo hacían deberían irse de los pisos en un mes. En mayo de 2025, el Pleno municipal del Ayuntamiento de L'Hospitalet instó a CaixaBank a vender las viviendas al INCASÒL para evitar que, vencidos los contratos de alquiler, fueran vendidos en el mercado libre.
- El juez ordena a la Guardia Civil que localice al cantante Francisco por un pleito por impago de la pensión a su hija
- La Organización Marítima Internacional avisa a EEUU que un bloqueo del estrecho de Ormuz va contra la ley internacional
- Avance quirúrgico: el Hospital de Bellvitge realiza dos doble 'by-pass' para extirpar dos cánceres de páncreas inoperables
- Tania García, educadora, sobre las consecuencias de dormir con tus hijos: 'El cerebro infantil obtiene todo lo que necesita”
- El último truco de las estafas telefónicas: “Me ha faltado al respeto, el departamento de penalizaciones le multará con 185 euros
- Sonia Pernas, oncóloga: 'En cáncer de mama precoz muchas pacientes siempre sienten la espada de Damocles
- La Seguridad Social activa una ayuda de hasta 733 euros al mes para jóvenes que viven con sus padres
- En el pueblo somos como una familia': Mariona, Pol y Agustí, tres jóvenes que revitalizan un municipio rural de Barcelona