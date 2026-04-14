El Govern compra en L'Hospitalet un centenar de viviendas para blindar el alquiler asequible de las familias

El Govern ha aprobado la adquisición de 127 viviendas, 127 aparcamientos y 15 trasteros procedentes de InmoCaixa y situados en la carretera de Collblanc 157-159, de L'Hospitalet de Llobregat. Esta adquisición, que llevará a cabo el Institut Català del Sòl (INCASÒL), se cerrará en las próximas semanas por importe de 28,2 millones de euros.

Las viviendas se encuentran en el sector Porta Nord del municipio, en una promoción de 168 viviendas libres. Se trata de dos edificios del año 2013 de 9 y 16 plantas, donde la superficie útil media de las viviendas es de 81 m². Con esta adquisición, la Generalitat de Catalunya posibilitará que las 126 unidades familiares que en este momento viven de alquiler puedan mantener un alquiler asequible.

Esta adquisición se enmarca en el anuncio del Govern, en noviembre, de la compra de 1.064 viviendas en InmoCaixa. A estos 1.064 se han añadido otros 14 en Palau-solità i Plegamans y los 127 de L'Hospitalet de Llobregat, con una suma total de 1.205 viviendas.

Edificio polémico

Los pisos adquiridos por el Govern forman parte de una promoción de viviendas de alquiler asequible impulsada por la Obra Social de "la Caixa" en 2013 en unos terrenos cedidos por un particular. En su momento, los vecinos denunciaron que en el contrato de alquiler que firmaron en el 2014 existía una cláusula que les permitía adquirir los pisos pasados 10 años y que ésta, en el momento de renovar los contratos a los cinco años, había desaparecido "sin previo aviso".

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Además, aseguraron que cuando pidieron explicaciones y mostraron su malestar, les coaccionaron para firmar el nuevo contrato sin la cláusula con la amenaza de que si no lo hacían deberían irse de los pisos en un mes. En mayo de 2025, el Pleno municipal del Ayuntamiento de L'Hospitalet instó a CaixaBank a vender las viviendas al INCASÒL para evitar que, vencidos los contratos de alquiler, fueran vendidos en el mercado libre.