La Generalitat y los ayuntamientos catalanes irán de la mano en 2.300 obras públicas de 860 millones los próximos años

Las obras de la nueva biblioteca municipal de Sant Esteve Sesrovires (Baix Llobregat) quedaron atrapadas como tantas otras en la crisis inmobiliaria del 2008. Se paralizaron desde ese año hasta que se han reanudado a principios de este 2026. El Edifici Fòrum, nombre del equipamiento, "será el nuevo icono de Sant Esteve y ya hace casi dos décadas que lo esperamos", explica Enric Carbonell (PSC), que ha sido alcalde del municipio precisamente durante esas dos décadas —a excepción de dos años— hasta que cedió el bastón de mando a la actual alcaldesa, Roser Brosed, a finales del 2025. Las actuaciones para levantar la biblioteca de Sant Esteve están entre las dotadas con mayor presupuesto público —en este caso de 6,9 millones de euros— del conocido como Pla Únic d'Obres i Serveis de la Generalitat de Catalunya (PUOSC), a través del cual Generalitat y todos los ayuntamientos catalanes —947 municipios, 65 entidades descentralizadas y 41 consejos comarcales— irán de la mano durante los próximos años en un total de 2.390 obras públicas.

La inversión pública total que movilizará el PUOSC en Catalunya entre 2025 y 2029 es de un total de 860,3 millones de euros, según el análisis de EL PERIÓDICO del listado de más de dos millares de obras. El Govern aporta los ya anunciados 500 millones, 100 menos de lo que le solicitó el Parlament a través de una moción, y el resto corre a a cargo de los presupuestos municipales o de ayudas de administraciones supramunicipales como las diputaciones provinciales o el Área Metropolitana de Barcelona (AMB). Además de la biblioteca de Sant Esteve, los otros cuatro proyectos de mayor inversión pública son un complejo deportivo con piscinas en Palau-solità i Plegamans (7,5 millones); una comisaría de Policía Local en Vilafranca del Penedès (6,3 millones); las nuevas oficinas del Consell Comarcal del Baix Penedès (6 millones); una reforma de la Sala Gran del Ateneu de Sant Just Desvern (5,7 millones); y un pabellón polideportivo en Vallmoll (5,1 millones).

El PUOSC es el plan de inversiones más importante de la Generalitat, como ha afirmado en varias ocasiones el conseller de la Presidència, Albert Dalmau. "A principios de este 2026 [a falta de algo más de un año para las próximas elecciones municipales], la mayoría de obras están empezadas e incluso ya podemos ver algunas acabadas", explica Xavier Amor, secretario de Governs Locals de la Generalitat y responsable de seguir el aterrizaje territorial del PUOSC. En la categoría de proyectos ya culminados, Amor cita las mejoras en campos de fútbol en Deltebre (Baix Ebre); la renovación del pavimento deportivo de un pabellón en La Roca del Vallès (Vallès Oriental); y la ordenación de una piscina municipal en Ciutadilla (Urgell). La financiación está "garantizada" independientemente del nuevo presupuesto catalán al provenir de recursos que el Govern ya tenía previstos, agrega Amor.

Obras recién empezadas del futuro complejo deportivo con piscinas de Palau-solità i Plegamans. / Cedida

El protagonismo de las obras en las calles

Por tipo de actuaciones, las que se representan mayor dotación del plan son las obras en las calles, a las que se dedican en torno a un 30% de la inversión total (277 millones) y casi un 40% de las actuaciones (886 obras), sumando obras en calles, pavimentación y urbanización. Ejemplos de estas intervenciones son la reurbanización del eje cívico de la calle Astorga de Reus (Baix Camp); la repavimentación de calles en los distritos este y oeste de Sant Boi de Llobregat (Baix Llobregat); o la mejora de la accesibilidad de la calle Mestra Dolors Barceló de Esplugues de Llobregat (Baix Llobregat).

"El complejo deportivo con piscinas es nuestro proyecto de mayor envergadura este mandato" Oriol Lozano — Alcalde de Palau-solità i Plegamans

Todos estos proyectos logran la máxima subvención que otorga la Generalitat en el contexto del PUOSC, 789.900 euros, a la que han accedido 38 municipios catalanes entre los que están L'Hospitalet de Llobregat; Badalona; Tarragona; Lleida; Sabadell; Castelldefels; o Rubí. Otras áreas en las que se enmarcan un grueso de obras públicas del PUOSC son los equipamientos deportivos; la rehabilitación de edificios públicos; la actuaciones vinculadas con infraestructuras hídricas; los aparcamientos; o el alcantarillado.

'Render' del futuro complejo deportivo municipal de Premià de Dalt. / Cedida

Apoyo a los pequeños ayuntamientos

Al tiempo que en Barcelona y su área el PUOSC supone un apoyo financiero más, en pequeños municipios representa la llave para desbloquear la principal obra de todo un mandato político. Es el caso de Palau-solità i Plegamans, que se halla en plena construcción de su complejo deportivo para su primera piscina municipal. "Es el proyecto de más envergadura del mandato", cuenta el alcalde de Palau, Oriol Lozano (ERC), quien confirma el inicio de las obras hace un mes.

"Es una demanda del municipio desde hace muchos años. Hay dos piscinas privadas muy pequeñas pero no tenemos una piscina municipal ni en términos recreativos, ni de salud ni de formación, y la necesitamos para dar servicio a los mayores y a los pequeños", agrega Lozano. El edil recuerda los "problemas de financiación" de los pequeños ayuntamientos para sufragar obras públicas. "Para la piscina hemos tenido que pedir un crédito a partir del del superávit del 2024", apunta Lozano. Concretamente, un crédito de 5,9 millones. Otros 769.387,17 euros salen del PUOSC y el resto, 821.251,93 euros, los aporta la Diputación de Barcelona.

El secretario Amor asegura que el PUOSC es una muestra de cómo el Govern trata al municipalismo catalán "de tú a tú y de mayor de edad", en relación a los mecanismos de flexibilización que el ejecutivo catalán ha incluido en la convocatoria, por ejemplo al facilitar que el proyecto local subvencionado pueda cambiar durante el mandato. Amor añade que los planes del Govern pasan por extender el 'modelo PUOSC' a otras convocatorias de subvenciones públicas, por ejemplo el plan de choque de 120 millones para inversiones en instalaciones deportivas que el president Illa y el conseller d'Esports, Berni Álvarez, presentaron en Esplugues de Llobregat a finales del 2025.

El Papiol (Baix Llobregat) es otro ejemplo de pequeño municipio —4.404 habitantes— cuya obra incluida en el PUOSC, la construcción de una sala polivalente, es un proyecto estratégico del mandato. "Es una carencia histórica del municipio", señala el alcalde Jordi Bou (Junts), a la espera de que empiecen las obras. "A día de hoy, no tenemos ningún espacio donde poder hacer actos culturales, con un escenario y donde poder sentar a mucha gente", lamenta Bou, que admite que para espectáculos multitudinarios el Ayuntamiento debe echar mano del pabellón municipal o el gimnasio de la escuela.

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"Tratamos al municipalismo catalán de tú a tú y de mayor de edad" Xavier Amor — Secretario de Governs Locals de la Generalitat

En el 'top 10' de obras con mayor presupuesto público del PUOSC están también Premià de Dalt (Maresme) y Sant Just Desvern (Baix Llobregat). En Premià ya han empezado las obras de un complejo deportivo municipal de 4.000 m2, que el alcalde Josep Triadó (Junts) define como "mucho más que una piscina cubierta. Nuestro reto será convertirlo en un complejo de salud referente en Catalunya", argumenta Triadó. En cuanto a Sant Just, el consistorio prepara la reforma integral de la Sala Gran del Ateneu local. "La nueva sala del teatro tendrá dos características poco habituales en los teatro de Catalunya: una platea de 192 butacas abatibles y unos palcos en forma de U, lo que permitirá acoger actividad artística tanto en el escenario como en la platea", concluyen fuentes municipales de Sant Just.