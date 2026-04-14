PSC y ERC pactan que Barcelona pague 10 millones por obras para aislar fachadas y cambiar ventanas en viviendas

Mientras topan en el Parlament para cerrar unos presupuestos para la Generalitat, el PSC y ERC escenifican sintonía en Barcelona para presentar juntos inversiones pactadas entre ambos partidos e incluidas en las cuentas del ayuntamiento para este 2026. Esta mañana, el teniente de alcalde de Vivienda, el socialista Jordi Valls, y la líder de los republicanos en la ciudad y secretaria general de su formación, Elisenda Alamany, se han citado frente a una fachada en plena remodelación de la Rambla Catalunya, en la que el andamio se ha cubierto con una lona que anuncia un plan de ayudas para reformas de hogares. Es una de las medidas incluidas en el paquete de 50 millones de euros comprometidos a rehabilitaciones durante las negociaciones entre el gobierno del alcalde Jaume Collboni y el grupo municipal de ERC. De esa hucha, se destinan 10 millones a propietarios que hayan emprendido obras desde 2020 para protegerse del frío y el calor ahorrando en el consumo de energía en su domicilio.

Las reformas que el consistorio se compromete a subvencionar incluyen las mejoras en aislamientos de fachadas, renovaciones de ventanas o sustituciones de sistemas de climatización fósiles -como calderas de gas natural- por otros que usen energías renovables o biomasa, como sería el caso de la aerotermia. Los solicitantes pueden recibir 6.000 euros como máximo por obras con un coste mínimo de 1.000 euros. Es condición indispensable que la vivienda por la que se reclame el auxilio sea el domicilio habitual y permanente del mismo propietario, de usufructuarios o de inquilinos cuando se presente la petición.

La primera convocatoria de subsidios que se lanza ahora se cofinanciará con unos cuatro millones de euros de fondos europeos y se cerrará en junio, justo en la fecha límite para obtener financiación del programa comunitario Next Generation. Para una segunda tanda se reservan seis millones de euros, que saldrán de las arcas municipales. El consistorio calcula que se pueden beneficiar unos 2.000 hogares para que “puedan mejorar su consumo energético, tengan un ahorro económico y, a su vez, contribuyan a mitigar los efectos del cambio climático”.

Fondos europeos

Los fondos Next Generation imponen que, para opositar por un auxilio por eficiencia energética, las obras han de finalizarse antes del 30 de junio. En ese estrecho margen de mes y medio no habrán terminado numerosos proyectos pendientes en programas de regeneración de barrios donde distintos bloques padecen aluminosis y otras patologías estructurales. Es el caso del Besòs i el Maresme, donde las rehabilitaciones en la mayoría de la decena de escaleras incluidas en un plan piloto no estarán acabadas en el plazo exigido, y Trinitat Vella, donde no ha comenzado ninguna de las reformas en las 75 comunidades comprometidas dese 2018.

El ayuntamiento ha prometido cubrir con capital propio los trabajos en comunidades de vecinos a los que no se llegue a tiempo para justificar ante la Unión Europea. Valls lo ha reafirmado esta mañana, en que ha apuntado que cabrá hacer balance de las obras efectuadas y los ingresos que se obtengan de Bruselas antes de tasar qué cantidad tendrá el consistorio que desembolsar para compensar lo que la UE no asuma.

En todo caso, se ha mostrado optimista con que el Gobierno de España modifique en breve el decreto para que los subsidios no queden supeditados a que las labores de mejora energética estén concluidas el próximo 30 de junio, sino que baste con que estén empezadas para aspirar a la subvención. Valls ha defendido que se han asignado ayudas a 8.603 pisos, de los que se han resuelto conceder aportaciones por valor de casi 125 millones de euros dotados con los Next Generation por distintos programas de reformas en 6.111 domicilios. También ha recalcado la “voluntad” de que la rehabilitación continúe en los próximos años y sea una “política prioritaria” para el ayuntamiento.

“La rehabilitación es una herramienta clave, entre otras, para que los barceloneses se puedan quedar a vivir en la ciudad”, ha expresado Alamany. La republicana ha indicado que la remodelación de viviendas fue una “cuestión central” en la negociación de las cuentas con el ejecutivo municipal, porque el parque de viviendas de Barcelona está “envejecido”. “Es una prioridad que Barcelona siga siendo Barcelona, es una de las grandes preguntas que nos tendremos que responder en las elecciones municipales y no solo nos tiene que preocupar la vivienda como barceloneses, sino que se mantenga, se cuide y sea digna”, ha postulado.

Semanas atrás, el PSC y ERC anunciaron que se inyectarán 15 millones de euros para acelerar la operación de reforma en el Besòs i el Maresme este 2026 y también han apalabrado desatascar el proyecto de Trinitat Vella, por un importe pendiente de definir. Los socialistas recuerdan que el compromiso pasa por que la Generalitat contribuya también en los planes de regeneración, por lo que emplazan a los republicanos a sellar un acuerdo de presupuestos con el Govern de Salvador Illa para desencallar también remodelaciones pendientes en ambos barrios.