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Barcelona acuerda reformar el Velódromo de Horta como legado del Tour de Francia 2026

El ayuntamiento impulsa la renovación de la histórica instalación ciclista con una cubierta retráctil

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Velòdrom d'Horta

Velòdrom d'Horta / FERRAN NADEU / EPC

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Barcelona
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El Ayuntamiento de Barcelona ha dado luz verde a impulsar la reforma de las instalaciones del Velódromo de Horta Miquel Poblet y de las calles de su entorno. La propuesta de los Comuns ha salido adelante este martes en las comisiones municipales con el apoyo de todos los grupos, excepto Vox, que se ha abstenido.

El concejal de Deportes, David Escudé, prevé presentar el plan de obras, con fechas y presupuesto, antes del Grand Départ del Tour de France, que se celebrará en Barcelona el próximo 4 de julio de 2026. Ese día, la capital catalana acogerá por primera vez la salida oficial de la ronda gala, considerada la prueba ciclista más prestigiosa del mundo.

La idea es que la reforma del Velódromo se quede como un "legado" del Tour de Francia en la ciudad, ya que este equipamiento ciudadano acoge cursos de iniciación al ciclismo para jóvenes y adultos, así como programas de tecnificación y pruebas deportivas. Además, la instalación es la sede de la Federación Catalana de Ciclismo y de la Escuela Municipal de Ciclismo.

Barcelona. 28/07/2024. Barcelona. Incendio cercano al velódromo de Horta, frente al Centre Educatiu Can Lupià. AUTOR: Marc Asensio Barcelona, Catalunya, España, Horta, incendio, mirador de Montbau, Velódromo d'Horta, Centre Educatiu Can Llupià

Velòdrom d'Horta / Marc Asensio Clupes / EPC

Entre las mejoras previstas, está la instalación de una cubierta retráctil, un elemento indispensable para devolver esta pista a la primera línea y que lleva años sobre la mesa. También se prevé la reurbanización del entorno para hacerlo más amable.

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El Velódromo fue inaugurado en 1984 con motivo del Campeonato Mundial de Ciclismo en Pista, ensayo de los Juegos Olímpicos de 1992. Su diseño es obra de los arquitectos Esteve Bonell y Francesc Rius, con la colaboración del especialista alemán Herbert Schürmann. Ese mismo año, la instalación fue reconocida con el Premio FAD de Arquitectura.

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