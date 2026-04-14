Barcelona instalará una pantalla gigante por la final del Mundial de fútbol aunque España sea eliminada antes

El Ayuntamiento de Barcelona instalará una pantalla gigante en un espacio de la ciudad aún por concretar para retransmitir la final del Mundial de fútbol masculino, que se jugará el próximo 19 de julio. La ciudad ya ha montado grandes plasmas en otras ocasiones para que la multitud siguiera un evento deportivo de relevancia, normalmente de la selección española o del Barça, como ocurrió en la plaza Catalunya para emitir la final de la Eurocopa de 2024 o la de la Champions femenina el año pasado. La novedad que el gobierno del alcalde Jaume Collboni ha anunciado este martes es que la pantalla se pondrá aunque España no alcalce el último partido para disputar la Copa del Mundo.

El concejal de Deportes, David Escudé, ha apelado a la multiculturalidad característica de Barcelona, en la que más de 437.000 vecinos tienen nacionalidad extranjera, procedentes de 182 países y que representan el 25,5% del padrón, según datos de 2025. En la fase final del Mundial en Estados Unidos, México y Canadá competirán 48 combinados.

Escudé ha esgrimido que, "independientemente de cuáles sean las selecciones que lleguen a la final, el ayuntamiento instalará una pantalla para el disfrute de los aficionados y aficionadas". "Todas las comunidades que residen en Barcelona tienen el mismo derecho", ha remachado.

Petición del PP

El edil lo ha expuesto durante la comisión municipal de servicios sociales, a raíz de un ruego del Partido Popular. Los conservadores han solicitado que se habiliten grandes pantallas en lugares públicos para ver los partidos de España en la competición. El popular Antonio Verdera ha defendido que es una cuestión de "convivencia, comunidad, hacer ciudad y normalidad institucional".

El ejecutivo municipal ha respondido que no puede aceptar la petición del PP en sus términos estrictos. "Es imposible aceptar tal como está escrito, porque hablan de partidos y espacios en general, eso sería infinito", ha replicado Escudé, que ha defendido que el ayuntamiento mantenga el criterio de otras ocasiones y limitar la instalación de una pantalla a la final.

A su vez, el socialista ha llamado a "evitar el uso partidista" de eventos deportivos. Se ha referido en especial a los cánticos islamófobos en el reciente amistoso de España frente a Egipto en el estadio de Cornellà-El Prat, que ha calificado de "vergüenza nacional". "No podemos permanecer inmunes a lo que vivimos", ha manifestado Escudé, que ha asegurado que "fueron colectivos totalmente organizados que intentaron politizar lo que debía ser una fiesta deportiva y familiar". El concejal ha dicho coincidir con el concejal del PP en el sentido de que cabe "erradicar cualquier señal de odio y violencia que pueda enturbiar, menospreciar o ir en contra de lo que representa el deporte". ERC abogó por prescindir de las pantallas gigantes durante el próximo Mundial tras los incidentes en Cornellà.