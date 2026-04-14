Barcelona abre inscripciones para 'T’estiu molt 2026' con más de 1.000 actividades de verano para niños y adolescentes

Las familias barcelonesas ya pueden empezar a planificar el verano. El Ayuntamiento de Barcelona ha abierto este lunes 13 de abril las inscripciones para la campaña “T’estiu molt 2026”, con una amplia oferta de actividades educativas, deportivas y de ocio dirigida a menores de entre 1 y 17 años.

La edición de este año llega con más de un millar de propuestas pensadas para cubrir distintas edades e intereses. Desde casales de verano y campus deportivos de baloncesto, voleibol o gimnasia artística, entre otros; hasta actividades artísticas como danza o teatro; además de colonias con pernocta para diferentes grupos de edad.

Cómo y dónde apuntarse

Aunque el plazo para abrir inscripciones comenzó el lunes, algunas entidades organizadoras pueden retrasar la fecha de inicio, por lo que se recomienda consultar la ficha concreta de cada actividad en la web municipal.

La inscripción debe realizarse directamente con la entidad que organiza cada propuesta, a través de los datos de contacto disponibles en la web de la campaña. En la mayoría de casos, existe la opción de realizar una preinscripción online. Cada familia puede apuntar a sus hijos a tantas actividades como desee.

El programa mantiene su carácter inclusivo. Aunque la mayoría de actividades están dirigidas a menores de 1 a 17 años, los jóvenes con discapacidad podrán participar hasta los 19 años en actividades ordinarias y hasta los 21 en actividades adaptadas.

Pagos y subvenciones

El pago del precio de las actividades puede fraccionarse. Como máximo, se tendrá que pagar el 50% en el momento de la inscripción y el resto antes del inicio, según determine cada entidad.

Para las familias que han solicitado ayudas económicas, cuyo plazo se cerró el 11 de febrero, el sistema prevé distintos adelantos en función del nivel de subvención:

Hasta el 10% del precio si la ayuda cubre hasta el 90%

Hasta el 20% si cubre hasta el 60%

Hasta el 30% si cubre hasta el 30% o si la ayuda ha sido inicialmente denegada

En estos casos, el pago debe realizarse en un máximo de 10 días hábiles. De no hacerlo, la entidad puede liberar la plaza.

Una vez publicada la resolución definitiva, se ajustarán los importes: si la ayuda final es mayor, la entidad deberá devolver la diferencia; si se deniega definitivamente, las familias disponen de 10 días hábiles para cancelar la inscripción y recuperar el dinero adelantado.

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En la fecha actual, el Ayuntamiento de Barcelona ya ha informado que las familias solicitantes ya han recibido el nivel de ayuda asignado mediante SMS y correo electrónico. También pueden consultarlo en el espacio personal de la Oficina Virtual de Trámites.