Barcelona aprueba que los bomberos se muden a la avenida Sarrià en 2030 y pacificar un tramo de Borrell

El Ayuntamiento de Barcelona ha dado luz verde este martes a la construcción del parque de bomberos en la avenida de Sarrià, un proyecto atascado desde hace tres lustros y forzado por una sentencia que hace más de 12 años anuló la licencia para levantar el actual cuartel provisional en los jardines de Joan Miró. El gobierno del PSC ha incorporado propuestas de Barcelona en Comú y ERC para ganarse su apoyo y desencallar el proyecto, con el compromiso de que las instalaciones empiecen a construirse en 2028 y estén operativas en 2030.

El cuartel se erigirá en la manzana triangular que trazan la avenida de Sarrià y las calles Comte d’Urgell y Londres. Hasta ahora, el planeamiento preveía un nuevo parque justo ahí, lo que ha llevado a que parte de los vecinos a discutan el cambio. Para compensar que al final se edifiquen unas dependencias para los bomberos, ha sido necesario buscar espacio donde trasladar metros cuadrados para jardines.

Con las negociaciones con la oposición, los Comuns han arrancado que se acelere la pacificación con espacio limitado al tráfico y prioritario para peatones en un tramo de la calle Comte Borrell, entre la calle París y la avenida Josep Tarradellas. Tiene que convertirse en realidad en los próximos tres años y BComú lo califica como “el único eje verde” surgido del mandato que acabará con las elecciones municipales de dentro de un año. El partido también ha condicionado su voto a que se adelante la ampliación de los jardines de Marcos Redondo, otra contrapartida para redistribuir zonas verdes a causa la mudanza de los bomberos. Aparte, los socialistas han aceptado a petición de ERC que el 50% del techo del futuro cuartel se revista con vegetación y se coloquen placas fotovoltaicas en el resto.

El plan para reubicar el parque de bomberos ha traído cola. De hecho, se presentaron más de 650 alegaciones antes de la aprobación inicial y ahora se han registrado 1.783 en contra. Junts se ha abstenido y ha advertido que la justicia podría tumbar el acuerdo. PP y Vox han votado en contra y han recriminado al gobierno por no atender las peticiones de los vecinos contrarios al proyecto.

Tres retos estructurales

El concejal del Eixample, el socialista Jordi Valls, ha defendido que la modificación de planeamiento pactada con los Comuns y los republicanos resuelve “tres retos estructurales” para el distrito de una tacada. Además de desplazar el cuartel, encauza la construcción del edificio definitivo de la escuela Entença, en barracones dentro de la antigua cárcel Model desde hace más de una década, y las reformas pendientes en el CAP Casanovas.

Valls ha defendido la ubicación del futuro parque de bomberos y que el resultado que deriva del cambio de planeamiento es “inequívocamente positivo”. Ha subrayado que, con las nuevas previsiones, las zonas libres se amplían de 4.326 a 8.189 metros cuadrados. Ha añadido que se libera superficie para ganar zonas verdes en Joan Miró, se acondicionarán dos interiores de manzana y se consolidan placetas ya existentes, aparte de augurar la futura reforma de la avenida Sarrià y de Urgell. A su vez, el ayuntamiento permite que el propietario de la parcela donde irán los bomberos construya un edificio, que incluirá 4.000 metros cuadrados de oficinas, 1.550 metros cuadrados para comercios y un parking soterrado de 750 metros cuadrados. Se estima que ese inmueble de titularidad privada se finalice antes que las instalaciones para bomberos.

“Es un buen plan, necesario y equilibrado”, ha evaluado Valls. Guille López (BComú) ha enfatizado que las pacificaciones de Marcos Redondo y Borrell “no estaban previstas inicialmente” en el plan. “No solo ahora se recogen, sino que se prioriza su ejecución”, ha subrayado. Eva Baró (ERC) ha advertido que su formación será exigente en que “el desarrollo final esté a la altura” de los compromisos adquiridos y que “el retorno en zonas verdes, espacios públicos y calidad urbana sea real y tangible”. La republicana también ha reclamado garantías de que se elaboren estudios de impacto acústico ambiental y de salud en un entorno de alta densidad.