El Ayuntamiento de Badalona cederá un solar a la Generalitat para que construya una residencia de la tercera edad

El Pleno municipal ordinario de Badalona celebrado este lunes por la tarde fue de los que concentra en su apartado de mociones lo más destacado de la sesión. La mayoría absoluta del PP en el consistorio es clave, con 18 concejales de los 25 que forman el Pleno, y representa la llave que abre o cierra la posibilidad de tirar adelante (o no) cualquier votación. Que el partido del alcalde, Xavier Garcia Albiol, votase en contra de las mociones para la defensa del catalán y de apoyo al 'correllengua'; así como de la moción para dar apoyo a las familias afectadas por el derrumbe mortal de la calle Canigó provocó que ambas quedasen tumbadas. Por el contrario, el voto afirmativo popular hizo que las mociones para instar a las administraciones a construir residencias y centros de día para la gente mayor; así como la que instaba al gobierno municipal a actuar ante el deterioro de la escuela Josep Carner, sí tiraron adelante.

No solo fueron aprobadas por unanimidad, sino que, además, Albiol aprovechó la tribuna municipal para realizar anuncios al respecto. Sobre el tema de las residencias, el alcalde aseguró que "en un plazo máximo de dos meses" facilitarán "un solar municipal a disposición de la Generalitat para la construcción de una residencia pública". Acerca del mantenimiento de los equipamientos educativos, Albiol recuperó lo anunciado hace un mes en una reunión con las direcciones de las escuelas de la ciudad, en que aseguró que el gobierno municipal invertiría unos 33 millones de euros en reformar todos los centros educativos municipales.

Pedro Jesús Fernández, como representante de la Marea Pensionista de Badalona, fue el encargado de presentar la moción 'para instar a los gobiernos local y autonómico a agilizar los trámites necesarios para construir residencias, centros de día y servicios públicos para la gente mayor'. El activista ha declarado que la Marea Pensionista ha recogido más de 3.000 firmas para reclamar residencias públicas para la gente mayor; así como otras 400 para que se construya un centro de día en los bajos de la antigua fábrica Jumberca.

La concejala de Hacienda y Servicios Sociales, Eva Guillén, ha recogido el guante y ha señalado a la Generalitat: "Badalona no puede esperar más, necesitamos calendario y un compromiso, que empezaría con un presupuesto por parte de la Generalitat, porque sin eso no habrá residencias, ni más plazas, ni centros de día". Pedro Jesús Fernández ha agradecido el compromiso del gobierno municipal, pero ha advertido que a partir de ahora quieren que las palabras "se conviertan en hechos".

Mantenimiento de las escuelas

Pese a que el sentido del voto en la moción sobre el deterioro de la escuela Josep Carner también ha sido de unanimidad, el debate en este punto ha sido más áspero. Dos representantes del AFA del centro, Noelia Mohedano y Néstor Muñoz, han glosado los graves problemas que arrastra el equipamiento. Entre otras calamidades, una puerta rota, lavabos que ya cuentan con 40 años, agua con óxido, goteras o un ascensor que lleva ocho meses averiado.

La respuesta ofrecida por la teniente de Alcaldía, Cristina Agüera, ha transcurrido por unos derroteros ya conocidos. Ha aludido a la "dejadez" y la "falta de mantenimiento" de los gobiernos municipales anteriores, y ha señalado que en los tres años de mandato del actual equipo de gobierno "se han ido haciendo actuaciones". En este punto las críticas de la oposición se han recrudecido, y ha sido el portavoz del PSC, Fernando Carrera, el que más ha tirado de ironía: "Van ustedes más lentos que los Objetivos de Desarrollo Sostenible", ha sentenciado, en referencia a las actuaciones en las escuelas del gobierno municipal.

Como es habitual, ha sido el alcalde Albiol el que ha cerrado el debate, momento en que ha aprovechado para recordar el compromiso que el Ayuntamiento tomó con los directores de los centros públicos badaloneses en una reunión un mes atrás: la puesta en marcha, a partir de 2027, de un plan de actuación municipal para reformar todas las escuelas de la ciudad, según sus necesidades, con una inversión de 33 millones de euros, en lo que supone "la inversión en escuelas más importante de la historia de este Ayuntamiento". "En estos tres años hemos ido tapando lo que iba petando ―ha declarado Albiol―, a partir de ahora, o seguimos poniendo parches o hacemos un planeamiento serio".

Sobre las críticas por la lentitud municipal para tomar medidas, Albiol ha querido rescatar una de sus intervenciones en el I Fòrum Municipalisme, organizado por EL PERIÓDICO y Prensa Ibérica la semana pasada. Allí, el edil popular aseguró, que, de media, transcurren de tres a cuatro años entre que una administración decide impulsar una promoción de vivienda y finaliza su construcción. En el Pleno de este lunes, Albiol ha tomado ese ejemplo para referirse al anuncio del Govern de destinar 100 millones para reformar escuelas (de los cuales 2,5 irían a parar a Badalona): "Desde que recibamos ese dinero hasta que podamos iniciar las obras debe pasar como mínimo un año del periodo de contratación", ha indicado, tras resaltar que tanto el conseller de Presidència, Albert Dalmau, como los alcaldes presentes en el Fòrum (entre los cuales el republicano Marc Aloy, de Manresa) mostraron estar de acuerdo con Albiol.

'Correllengua' y c/Canigó, mociones que no prosperan

No corrieron la misma suerte las otras dos mociones propuestas en el Pleno municipal, que no prosperaron debido al voto en contra del gobierno del PP. La primera, sobre la "normalización de la lengua catalana en Badalona y de apoyo al 'correllengua'", a la que el gobierno de Albiol se opuso. En su intervención, Albiol sostuvo que las propuestas incluidas en la moción no aseguraban una defensa del idioma; y agregó que en los argumentos fundacionales de las juventudes de ERC (que presentaron el escrito) "hay aspectos que son muy críticos con este partido", en referencia al PP.

La oposición criticó la postura contraria del gobierno local en este tema, y recordó que en septiembre de 2025 el mismo Albiol presentó una moción (con carácter de urgencia) para adherirse al Pacte Nacional per la Llengua. La oposición había presentado con anterioridad una moción similar, pero el gobierno municipal la desactivó con la sorpresiva iniciativa de una moción que prácticamente copiaba el mismo contenido. "Los objetivos son los mismos, no acabamos de entender el posicionamiento en contra", sostuvo Pol Molina, representante de las juventudes republicanas, y que leyó el escrito de la moción. En la misma línea se pronunció Rosa Trenado, de En Comú Podem, que además recordó como vivencia personal que ella aprendió catalán gracias a las parejas lingüísticas del Consorci per la Normalització Lingüística.

El presidente de ERC, Àlex Montornès, puso en duda el 'Badalonisme' que centró la campaña electoral municipal de Albiol en 2023 y declaró que "votar al PP tiene un precio, las máscaras caen". La exalcaldesa Dolors Sabater (Guanyem) fue la más crítica con la postura del gobierno municipal: "Ustedes son artistas del engaño, pero al menos digan el motivo, que se les ve el plumero". Por su parte, Fernando Carrera (PSC), mostró su asombro: "Siempre alucino con ustedes en los Plenos", aseguro, refiriéndose al gobierno del PP. "Parece que el modelo Albiol es votar en contra sin saber por qué", se preguntó Carrera. La respuesta final de Albiol incidió en que las políticas de defensa del uso del catalán no han servido en los últimos 30 años: "Cada vez se invierte mas dinero en fomentar el catalán y cada vez el catalán se habla menos".

Tampoco prosperó la moción que versaba sobre la situación de los vecinos de la Illa Canigó, afectados por el derrumbe mortal de febrero de 2024 y que, desde entonces, han de acometer obras de rehabilitación de sus inmuebles. El gobierno local esgrimió que el texto de la moción apuntaba a que el Ayuntamiento "ninguneaba" y se "había desentendido" de los vecinos afectados para sostener su voto en contra: "No podemos aprobar esta moción porque no recoge el trabajo hecho realmente por el equipo de gobierno", zanjó el alcalde Albiol.