La Sagrada Família sortea entradas para visitar la basílica en Sant Jordi

La Sagrada Família pondrá en marcha un sorteo de 90 entradas dobles para visitar la basílica el próximo 22 de abril, en una apertura extraordinaria organizada con motivo de la celebración de Sant Jordi. Las visitas se realizarán fuera del horario habitual e incluirán la posibilidad de conocer la instalación audiovisual “Llum primigènia”, que se exhibirá en el interior del templo.

Las personas interesadas podrán inscribirse en el sorteo a través de un formulario disponible en la página web y en las redes sociales de la basílica entre las 10:00 horas del 13 de abril y las 21:00 horas del 15 de abril. El sorteo se celebrará el 15 de abril a partir de las 21:00 horas y los ganadores recibirán las entradas por correo electrónico en los días posteriores.

Las visitas del 22 de abril se organizarán en tres franjas horarias: 20:15, 20:30 y 20:45 horas.

Apertura especial por Sant Jordi

Más allá del sorteo para la víspera de la diada, la Sagrada Família volverá a abrir sus puertas el 23 de abril a todas las personas llamadas Jordi, Jordina y sus variantes en otros idiomas, que podrán acceder gratuitamente a la basílica junto a un acompañante.

Para esta jornada, será necesario reservar entrada previamente a partir del 13 de abril a través del sitio web del templo. La disponibilidad estará sujeta a los diferentes tramos horarios y al aforo previsto para el día.

Instalación audiovisual

Asimismo, entre el 21 y el 27 de abril, el interior de la Sagrada Família acogerá la instalación audiovisual “Llum primigènia”, una propuesta que reinterpreta el mito de Sant Jordi mediante un lenguaje visual contemporáneo. La obra plantea una lectura simbólica de la lucha entre el bien y el mal, y entre la luz y la oscuridad.

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La instalación se integra en el espacio arquitectónico de la basílica y establece un diálogo con la escultura de Sant Jordi realizada por Josep Maria Subirachs. Según la organización, la propuesta busca reforzar la relación entre arquitectura, escultura y creación audiovisual, combinando iconografía cristiana y arte digital contemporáneo en un entorno de contemplación.