La Rambla será la primera Zona de Excelencia de Terrazas de Barcelona en 2027 y tendrá 322 mesas

Barcelona planteó en su ordenanza de 2018 crear 'Zonas de Excelencia de Terrazas' para poner fin al caos que impera en algunos de sus grandes ejes, aportando diseño y mejorando la imagen de la ciudad. Finalmente, el ayuntamiento ha anunciado este lunes que la Rambla será la primera de estas zonas, con un libro de estilo propio que ponga coto a los excesos, armonice el paisaje urbano y refuerce su identidad como vía emblemática. Afectará a sus futuras 322 mesas, tras un acuerdo en la cifra con el sector de la restauración, que supone una reducción del 16% de la oferta previa a la reforma. Y su estreno está previsto en febrero de 2027, cuando el eje quede listo.

Para lograr una imagen única se convocará también un concurso público en colaboración con Adi-FAD y Arquin-FAD para elegir algunos elementos. La iniciativa despega en plena obra de ejecución de las obras del tramo central del paseo, que han forzado la suspensión temporal de las licencias de los bares y restaurantes afectados. Llega tras el doble consenso con Amics de la Rambla y el Gremi de Restauració de Barcelona.

Porque todas las partes han pactado que finalmente haya 322 mesas (con cuatro sillas), en lugar de las 382 que había antes de la reforma del eje, pero por encima de las 244 que planteó inicialmente el ayuntamiento. Es decir, una reducción del 16%, y no del 36%. Equivalen a un aforo de 1.288 sillas.

Pero además hay quorum sobre la ubicación y el cómo. Así, ya se han elegido varios modelos de sillas y mesas entre las que podrían elegir los operadores, y con precios asumibles, y también el modelo de parasol, que será único, de gran formato y color crema.

El alcalde Jaume Collboni ha recordado que durante su mandato una de sus primeras decisiones fue acelerar el plazo de obras de la Rambla, para ejecutarla en apenas tres años. En este sentido asegura que todos los trabajos van al ritmo previsto, así como las "miles de pequeñas decisiones" que ha habido que ir tomando para asegurar que la "Rambla sea de los barceloneses", aún a sabiendas de que sería una "labor titánica".

"Estética al detalle"

En ese contexto, ordenar la oferta de la hostelería es uno de los retos municipales. El alcalde cree que hay que "luchar contra la banalización" del espacio público, y las Zonas de Excelencia serán una herramienta clave. El concepto quiere aunar calidad, diseño, estética y el equilibrio de zonas de paso y de encuentro, ha explicado. "La estética de la Rambla se cuidará al detalle".

El ayuntamiento irá de la mano de los arquitectos y diseñadores del FAD, pero el primer paso será la tramitación para decretar la zona de excelencia en la Comisión Técnica de Terrazas de Barcelona que se ha convocado el próximo viernes para avalar la propuesta, con idea de que siga su curso y esté aprobada antes del verano. El nuevo modelo se encajará en el plan de ganar un 33% de espacio peatonal que ya anunció el ayuntamiento sobre la reordenación de la Rambla.

El director del gremio de Restauració, Roger Pallarols, ha subrayado que la idea de estas zonas partió de la propia patronal para mejorar la estética de los veladores ya en 2017. "Nos sentimos padres de las zonas de excelencia", ha dicho, defendiendo que cada eje tenga su identidad y que sea una "figura excepcional para embellecer y mejorar" espacios importantes.

Pallarols ha añadido que los restauradores han sufrido las consecuencias de las obras, y la nueva etapa debe enfocarse en la calidad y recuperar el pulso económico. Se ha mostrado satisfecho del acuerdo sobre la cifra de mesas, que permite la "viabilidad" de los negocios. Las 322 se podrán disponer en módulos de cuatro o seis mesas. El máximo para un mismo operador será de 24 mesas

La teniente de alcalde de Promoción Económica, Raquel Gil, ha precisado que el recorte se concentra en la parte alta, de donde desaparecen tres veladores, mientras que en el resto se ha aplicado "bisturí" para intentar la mínima afectación.

Libro de estilo con criterios

El proyecto de la zona de excelencia incorpora un libro de estilo que se ha trabajado con dos asociaciones del FAD por un lado, y con Amics de la Rambla y los restauradores. El documento parte de que las terrazas contribuyan a generar un "ritmo visual continuo a largo del vial", apostando por la coherencia.

Los principales puntos que aborda el libro de estilo que ya se ha creado son elementos básicos como parasoles, sillas y mesas, pero también elementos opcionales como muebles auxiliares, pizarras, iluminación, estufas, pantallas de protección de viento y traseras. El libro define las medidas, y las características materiales, definiendo abanicos de colores y calidades, que tienen que facilitar la compra por parte de los empresarios.

Los protectores han de ser enrollables, no rígidos y "el máximo posible transparentes". Mientras que los parasoles "crearán un plano horizontal que quiere ser homogéneo a lo largo de la Rambla". En cambio, las mesas y sillas disponen de varios modelos, pero diferenciados por colores y formatos dentro de un abanico de propuestas. Se propone como material el propileno, que ha demostrado su calidad y durabilidad, para sillas apilables, con respaldo y reposabrazos, evitando taburetes.

Además, se podrán incorporar fundas y almohadas para facilitar la identificación de los establecimientos, de colores a escoger dentro del libro de estilo, entre el crema, ocre, teja y arena, según el pantone que se muestra. En cuanto al "ruido visual", se regulará que solo se coloque la identificación del establecimiento en la pizarra y el respaldo textil de la silla, sin publicidad ni marcas en ningún elemento.

Incluso se detalla que los manteles sean textiles, sin estampados, y en color blanco o de la carta de colores establecida.

El consistorio subraya también la obligatoriedad de desmontar diariamente y dejar recogido todo el material de terraza excepto el parasol, que sí puede quedar plegado en el espacio de uso público, a partir de la hora de cierre del establecimiento.

Para impregnar la transformación de "diseño local", los concursos públicos de la mano de diseñadores industriales y arquitectos e interioristas del FAD se centrarán en propuestas para muebles auxiliares, pizarras y separadores, valorando la singularidad de la zona.

Collboni también ha destacado que más allá de la reurbanización, durante el mandato se hayan desbloqueado tres proyectos importantes en para la Rambla y que afectarán a su contenido cultural. El Teatro Capitol (adquirido por el consistorio), Foneria de Canons (con proyecto en marcha para ser centro de arte digital desde la Generalitat) y la reforma del teatro Principal desde la iniciativa privada. Así como las reformas previstas en el mercado de la Boqueria, entre otras.

Los próximos meses

Cabe destacar que en los últimos meses se han ido retirando terrazas al ritmo de las obras, para regresar paulatinamente, aunque quedan por delante 10 meses de afectaciones. En la actualidad el eje aglutina 62 locales de hostelería (representan un 30% de sus negocios), la mitad de los cuales tienen licencia de terraza.

Los futuros veladores se distribuirán en un espacio más generoso. Cabe recordar que anteriormente en los tramos más congestionados el paso era solo de 2,4 metros, y en muchos casos de poco más de 3. Al retrasar las terrazas y pasar a colocarlas entre los árboles y no frente a ellos como era usual, se triplicará la zona central de paso hasta los 8,5 o 9,6 metros (según los tramos), como informó el consistorio.