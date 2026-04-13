El 84% del turismo de negocios defiende que Barcelona siga ofreciendo pisos turísticos

En plena cuenta atrás para la presunta eliminación en 2028 de todos los pisos turísticos de Barcelona que planea el ayuntamiento, los afectados recrudecen su ofensiva para mantener viva la actividad. La asociación que aglutina a empresas gestoras de pisos de uso turístico y a propietarios, Apartur, ha presentado el resultado de un sondeo efectuado durante el último Mobile World Congress (MWC), según el cual el turismo de negocios que viene a Barcelona "defiende mayoritariamente una regulación proporcionada de los pisos turísticos en la ciudad", además de "descartar de forma casi unánime su prohibición".

La encuesta llevada a cabo por la consultora GAD3 a partir de más de 650 entrevistas concluye que un 59% los congresistas entrevistados son partidarios de regularlos de forma proporcionada "como sugiere la Comisión Europea", apunta la patronal, además de un 25% que defienden que considera que deben convivir libremente con los hoteles de la capital catalana. Es decir, que un 84% respalda la continuidad. Solo un 3% es partidario de su supresión, apuntan.

La multitudinaria feria es utilizada como ejemplo clave por parte de Apartur para argumentar que sin las plazas de pisos turísticos no habrían suficientes camas para albergar a todos los congresistas. En concreto, Barcelona suma en la actualidad 152.320 plazas turísticas, de las que casi un 40% (58.124 plazas) corresponden a unas 10.000 viviendas de uso turístico legalizadas. Eliminarlas dejaría a la ciudad sin capacidad suficiente para eventos como el MWC, que en días punta precisa de 146.000 camas, insiste la patronal, que llevó a cabo una campaña reivindicativa de la actividad durante el evento. "Sin pisos turísticos, Barcelona tendría un déficit de más de 52.000 plazas para acoger a todos los asistentes", concluye Marián Muro, directora de la asociación, ya que simultáneamente hay viajeros vacacionales alojados en la urbe.

Además, el colectivo estima que se perderían unos 40.000 puestos de trabajo directos e indirectos por los distintos sectores repercutidos en caso de erradicación.

Opción consolidada

Según su sondeo, en la última edición el 24% de los visitantes de negocios eligieron este tipo de alojamiento, con una satisfacción del 80% en el alojamiento. Apartur destaca también que su uso es destacado en perfiles profesionales como prensa, expositores y técnicos, en paralelo a otros tipos de huéspedes que puedan pernoctar en la ciudad esos mismos días. Pero también es frecuente la presencia de altos directivos, que en un 21% eligen esta opción.

Lejos de perder fuelle, del sondeo deducen que la tendencia es al "crecimiento sostenido" de esta fórmula de alojamiento. En cuanto a futuras previsiones, un 53% afirman que probablemente se alojen en pisos turísticos en próximas ediciones del congreso. Mientras que la cuota es más amplia (82%) entre quienes ya lo hicieron el pasado marzo o en ediciones previas (77%), y también entre los encuestados extranjeros (55%). "Los resultados demuestran que quienes ya lo han utilizado están satisfechos y repiten", ha subrayado el presidente de Apartur, Enrique Alcántara.

El mismo portavoz mantiene que “los pisos turísticos son ya una pieza estructural en la oferta de alojamiento en Barcelona vinculada al turismo de negocios", por ofrecer "flexibilidad y capacidad a la ciudad”. Mantiene que "cualquier cambio en su disponibilidad tendría un impacto directo" en la planificación de la asistencia a eventos por parte de profesionales internacionales.

El colectivo ha aprovechado la encuesta para ahondar en los aspectos que más valoran los usuarios. Según indican, la elección se apoya en la relación calidad-precio (un 40%, frente a un 15% en el caso de los hoteles) y la comodidad (un 15% frente a un 11%). Por el contrario, la razón más común para optar por un hotel (29%) es la política de la empresa del profesional.

Aunque en periodos vacacionales las familias dibujan el perfil más usual de los pisos turísticos, Apartur pone énfasis en la actividad congresual, porque suele ser la que lleva a picos de casi plena ocupación. Por ello recuerdan que Barcelona es cuarta en el ránking de la Asociación Internacional de Congresos y Convenciones (ICCA), con más de 2.000 al año y 734.000 delegados (85% internacionales), según el récord de 2024.

Confrontación desde 2024

Desde que el alcalde Jaume Collboni anunciase en 2024 su intención de erradicar las viviendas de uso turístico, Apartur suma acciones para defender la continuidad de la actividad, que nació como 'economía doméstica' pero que en la práctica es gestionada mayoritariamente por empresas profesionales. La patronal mantiene abiertas la vía judicial y la de denuncia pública. Como hizo durante el MWC con la campaña "¿Vienes a Barcelona para un congreso? Prepárate para dormir en un 'stand'", aludiendo a la supuesta falta de plazas que se produciría sin pisos turísticos. Señalan que esta acción alcanzó a 767.000 personas, con 2,73 millones de impactos.

No obstante, el consejero delegado y director de la empresa organizadora del congreso de telefonía móvil (GSMA), John Hoffman afirmó el pasado marzo que los planes del gobierno de Collboni no afectarán a la celebración del evento. "No nos preocupa en absoluto", dijo: "Hace 20 años, cosas como Airbnb ni siquiera existían y utilizábamos otras opciones, como el alojamiento universitario. Seremos creativos", agregó, para indignación del sector.

Alcántara confía en que en los próximos meses se pronuncie el Tribunal de Justicia de la UE se pronuncie a favor de la actividad. Apartur cree que eliminar los pisos turísticos vulnera la directiva de servicios europea. Por ello busca apoyo internacional ante la supuesta desproporción de la prohibición. "No se puede eliminar un sector económico, sería discriminatorio", ha enfatizado Muro. "La eliminación de los apartamentos turísticos no comportaría que entrasen en el mercado de vivienda".