Investigan a un concejal de Granollers por el taller de simulación de cócteles molotov contra la policía

Un juez de Granollers investiga al tercer teniente de alcalde de la ciudad, Martí Pujadas (PSC), por el taller celebrado durante la Fiesta Mayor del 2024 en que se invitaba los participantes a fabricar una simulación de cócteles molotov para lanzarlos contra muñecos que representaban a la policía, según ha avanzado la Cadena SER y ha confirmado la Agència Catalana de Notícies.

Pujadas, que era concejal de Cultura en el momento de los hechos, tendrá que declarar el día 5 de mayo en sede judicial, por un caso que en que la Fiscalía considera que se habrían cometido delitos de injurias a la policía y provocación de desórdenes públicos agravados. El juez también investiga a tres responsables de la colla de los Blaus, organizadores de la actividad que se celebró el agosto del año 2024.

Fuentes municipales consultadas por la ACN recuerdan que, en el momento que se desató la polémica por el taller 'Técnicas aplicadas de Guerrilla Urbana', la alcaldesa, Alba Barnusell, "ya expuso que se trataba de un acto desafortunado y aislado". "Esta postura continúa siendo la misma", recalcan las fuentes indicadas, que añaden que el edil Martí Pujadas "dará todas las explicaciones pertinentes" el día que tiene que declarar ante el juez.

Imágen del acto en Granollers / El Periódico

Al mismo tiempo, desde el consistorio apuntan que el modelo de la Fiesta Mayor de Granollers "se tiene que entender desde su singularidad y personalidad". Recuerdan que la rivalidad entre Blancs y Blaus se remonta a 1983, con un modelo que "se ha consolidado y tiene el aprecio de la gente de la ciudad que lo hace posible".