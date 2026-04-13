El innovador dique submarino de Port Fòrum reposa en la Sagrera por una acumulación inesperada de material

Las grandes piezas que formarán el dique submarino que está construyendo Port Fòrum para resguardarse de los temporales descansan temporalmente en un gran solar al lado de la estación de alta velocidad de la Sagrera. Se trata de bloques de hormigón en forma de X, algo tan característico que los hacen inconfundibles, y que por ello sorprende encontrarlos tan bien dispuestos en los terreno de La Sagrera, lejos de su destino bajo el agua.

La explicación que ofrece Port Fòrum es sencilla: los propios temporales que este invierno han azotado el litoral barcelonés han retardado la construcción del dique. El puerto afronta una importante modernización para revitalizar todas sus instalaciones, y hasta 15 millones de euros los destina a la necesaria obra de refuerzo de su gran muralla marina que lo protege de los temporales. Sus dimensiones lo dicen todo: tiene 830 metros de longitud y se reforzará con 2.600 bloques, cada uno de los cuales tiene un volumen de 8 metros cúbicos.

Colocación de una de las piezas XBloc características del dique en Port Fòrum. / XBloc

En forma de X

Preciamente, reciben el nombre de XBloc, en referencia directa a su forma, que busca difuminar el impacto de las olas con su efecto tridimensional. Port Fòrum es el primer puerto de España que opta por ellos, a través de los servicios de Enginyeria Reventós y Copcisa, porque su forma en X en vez del clásico bloque de hormigón cuadrado busca un mejor encaje de las piezas. "Proporciona mayor estabilidad utilizando menos material", destacaba Port Fòrum en la presentación de la obra, lo que permite reducir un 40% el consumo de este material y en consecuencia también de las emisiones de CO2 en la fabricación.

No obstante, fabricar y colocar 2.600 bloques gigantes no es una operación sencilla. Se empezó en el segundo semestre del año pasado. A medida que se van fabricando, las piezas se han ido depositando en un espacio habilitado al lado del pabellón de la Mar Bella, para irse encajando una a una en su lugar en el mar. "Se van entregando al ritmo que avanza la obra", explican desde Port Fòrum. Sin embargo, ese ritmo se ha ralentizado por el mal tiempo que ha caracterizado este último invierno, y ante la llegada de nuevas piezas y la imprevista acumulación, ha sido necesario encontrar otro emplazamiento temporal.

De un día para otro, en los grandes solares del plan urbanístico que rodea la nueva estación de alta velocidad de la Sagrera, junto al puente de Bac de Roda y hasta la calle Huelva, se han depositado un mar de piezas de hormigón pertenecientes al dique, que esperan su momento de ser transportadas al litoral.

Unos 150 bloques

En el solar se contabilizan cerca de 150 grandes bloques. Descansan sobre un lecho de gravilla, habilitado para que las piezas no estén en contacto con el terreno, que podría encharcarse fácilmente con las lluvias. "No estaba previsto tenerlas que almacenar en este punto, el Ayuntamiento de Barcelona ha cedido este espacio durante unos meses", señalan desde Port Fòrum. La previsión es ahora avanzar de modo que en septiembre ya no quede ninguna de esas piezas fuera de su lugar.

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Si las actuales previsiones iniciales logran cumplirse, el nuevo dique estaría listo a finales de 2026. Las obras empezaron en julio del año pasado con la preparación y nivelado del fondo marino para poder depositar los nuevos bloques. En su conjunto, la estructura de protección frente a Port Fòrum estará sumergida 9,3 metros bajo el mar y sobresaldrá en la superficie otros 2,7 metros.