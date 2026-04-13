Poble Espanyol
Llega el festival del croissant a Barcelona: tres días para probar las creaciones más sorprendentes y votar el mejor
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El Poble Espanyol de Barcelona acogerá del 1 al 3 de mayo de 2026 el Croiss&Fest, un festival gastronómico dedicado al croissant en todas sus versiones: dulces, saladas y combinaciones poco habituales. El evento se celebrará durante el puente del 1 de mayo, festivo por el Día del Trabajador.
Durante estos tres días, el recinto de Poble Espanyol, con más de 40.000 metros cuadrados, se transformará durante tres días en un espacio dedicado a este producto de pastelería, con propuestas repartidas por distintos puntos.
La programación gira en torno a la idea de que el croissant puede acompañar cualquier momento del día. Desde el desayuno hasta la cena, pasando por el brunch o la merienda. Por ello, el horario de apertura será de 11:00 a 22:00 h.
Concurso para elegir el mejor croissant
El festival reunirá propuestas de distintos establecimientos de Barcelona que trabajan este producto como base creativa. Así, habrá opciones tradicionales y también recetas más experimentales, con combinaciones inesperadas que utilizan la masa de croissant como punto de partida para elaboraciones tanto dulces como saladas.
Entre las propuestas anunciadas figuran, por ejemplo, el croissant de tiramisú de Bubó Barcelona, el de pistacho de Brunells, o combinaciones más singulares como el de chocolate y torreznos de La Cantonada o la versión “Drácula” de El Secret de Ciscu.
Uno de los ejes del festival será la elección del “Mejor Croissant de Barcelona”. El público asistente podrá probar diferentes elaboraciones y votar su favorita.
Actividades y talleres
Más allá de la oferta gastronómica, el Croiss&Fest incluirá talleres con chefs, sesiones de música en directo y DJs, además de actividades familiares, sorteos y otras propuestas pensadas para distintos públicos.
Las entradas tendrán un precio a partir de 4,50 euros y pueden comprarse en la web de entradas del Poble Espanyol.
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