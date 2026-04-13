Un castillo del siglo XVII sale a la venta cerca de Barcelona por 8,5 millones: capilla privada, helipuerto y piscina con vistas

Una masía-castillo con más de 400 años de historia ha salido recientemente al mercado inmobiliario en la provincia de Barcelona. La propiedad, ubicada en Sant Vicenç de Montalt, en la parte interior de la comarca del Maresme, se anuncia en la plataforma Idealista por 8,5 millones de euros y hasta hace poco funcionaba como hotel y salón de bodas y eventos.

El inmueble, situado a unos 45 minutos de Barcelona en coche, cuenta con más de 4.300 metros cuadrados construidos sobre una parcela de dos hectáreas. El conjunto incluye una torre con almenas y tres edificios principales, entre ellos una capilla privada y varias dependencias anexas.

Habitación del Castell de l'Oliver / .

Historia del castillo y pasado militar

Fuentes consultadas por EL PERIÓDICO señalan que la propiedad es conocida como el Castell de l’Oliver, que hasta hace pocos años había funcionado como un restaurante dedicado a banquetes y celebraciones. Sin embargo, antes de este uso fue la masía señorial Can Milans, cuya construcción original se remonta a 1619, según indica el dintel de su entrada. Con el paso del tiempo, el conjunto fue creciendo con reformas y ampliaciones, hasta convertirse en una finca formada por varios edificios, entre ellos la capilla ya mencionada.

Castell de l'Oliver

El nombre de Can Milans está ligado a la familia Milans del Bosch, una saga militar que se repite a lo largo de los siglos en la historia de España, ya que varias generaciones de esta misma familia que fueron ocupando cargos relevantes. Entre los más destacados figura Francesc Milans del Bosch, que combatió contra las tropas napoleónicas en 1808. Ya en el siglo XIX, Llorenç Milans del Bosch fue mano derecha del general Prim. Más adelante, en 1918, Joaquim Milans del Bosch llegó a ser capitán general de Barcelona. Y en el siglo XX, el apellido volvió a la actualidad con Jaime Milans del Bosch, implicado en el intento de golpe de Estado del 23-F en 1981.

Bodas, piscina y helipuerto

En su etapa más reciente, el recinto ha sido utilizado como hotel y espacio para la celebración de bodas y eventos. Las imágenes del anuncio muestran zonas acondicionadas para ceremonias al aire libre, así como salones interiores preparados para banquetes.

Espacio de ceremonias en el Castell de l'Oliver / .

Además, la finca dispone de 11 habitaciones con baño privado que hasta hace poco se destinaban a alojar invitados a bodas o clientes del hotel, configuradas al estilo de un pequeño hotel boutique. Algunas estancias cuentan con bañeras de hidromasaje y terrazas con vistas al mar y a la montaña.

En el exterior, la propiedad dispone de piscina, zonas ajardinadas y un espacio chill-out. Entre los elementos más llamativos figura también un helipuerto.

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Exterior del Castell de l'Oliver / .

El inmueble se comercializa por 8,5 millones de euros, lo que sitúa el precio en torno a los 1.950 euros por metro cuadrado. La combinación de valor histórico, dimensiones y presupuesto lo convierten en una de las propiedades más singulares actualmente en venta en la provincia de Barcelona.