Barcelona adjudica 39 de las 176 plazas vacías de un 'parking fantasma' cerrado desde 2013

El parking de la plaza Eucaliptus, en el barrio de Torre Baró de Barcelona, consta que se acabó de construir el 17 de octubre de 2013. Aunque han pasado 12 años y medio desde entonces, sus 176 plazas promovidas con fondos públicos nunca se han ocupado. Las tres plantas soterradas permanecen vacías en el garaje, cerrado como siempre en una zona donde las quejas por falta de espacio para aparcar han sido recurrentes. “Como sigue sin abrir, hay coches que aparcan en la rampa que baja hasta la puerta”, cuenta una vecina.

Mapa de ubicación del parking fantasma de Torre Baró

El Ayuntamiento de Barcelona ha adjudicado por fin una remesa de vacantes del estacionamiento, si bien todavía no ha puesto a disposición todo la superficie desocupada. Trece meses después de aprobar la comercialización de los 54 huecos de la planta -1, el Instituto Municipal de Vivienda de Barcelona (IMHAB) publicó en febrero el listado de los 39 primeros adjudicatarios del parking, al que tienen preferencia los vecinos del edificio de pisos públicos identificado con la letra C en ese sector bajo de Torre Baró. En el procedimiento han quedado sin asignar 15 plazas que se ofertaban y se ha excluido a 13 solicitantes por no cumplir requisitos. Se ha desechado a tres de ellos por no estar al corriente de pago con el IMHAB.

El ente municipal ha brindado las plazas a 70 euros al mes más IVA. “Dicen que se han apuntado pocas personas... La verdad es que el precio es muy poco accesible para la zona”, lamenta la presidenta de la Asociación de Vecinos de Torre Baró, Valeria Ortiz. El barrio es el segundo que declaró menos renta por hogar en Barcelona en 2022, según estadísticas del ayuntamiento. Solo le superó el vecindario colindante de Ciutat Meridiana.

Sin uso desde 2023

El de Eucaliptus no es el único 'aparcamiento fantasma' en el barrio. La manzana F -en la calle Escolapi Càncer y con 47 hogares de promoción municipal- aloja a vecinos desde marzo de 2023, pero las 21 plazas para vehículos del sótano continúan despobladas. “Está en estado de abandono y se acumula basura”, se queja Ángela Barriuso, residente en el inmueble. “Tenía el agravante de que, puntualmente, accedía cualquiera a pernoctar y para otras cosas… Hace poco que lo han cerrado -comenta-. Detectamos roedores y tuvimos que pedir que pusieran trampas. También ha habido problemas con los bajantes”.

El bloque de la calle Escolapi Càncer donde salen a concesión 21 plazas de parking, pendientes de apertura desde 2023. / JORDI COTRINA / EPC

El IMHAB firmó la semana pasada el decreto para desencallar que las plazas se alquilen. “Se ofrecen, primero, a los vecinos del propio edificio y, solo en caso de que quedasen algunas sin adjudicar, se iniciaría un segundo plazo de solicitudes abierto al público en general”, aclara el ayuntamiento.

“Se ha dicho muchas veces que se entregarían", sostiene Barriuso. "En la última, se dijo que sería en el primer trimestre de 2026, pero ya ha pasado”, remarca la vecina, que alude al “problema endémico” por la falta de estacionamiento en Torre Baró: “Hay vecinos que piden que se abran las plazas, hay una desesperación total. Se está aparcando en un solar, en las aceras, en la entrada junto a un bloque… Hace unos meses, se reventaron cristales y se llevaron balizas de coches que estaban en la calle, y ha habido golpes y desperfectos”.

Rotativo y disuasorio

En el caso de la plaza Eucaliptus, la asociación de vecinos aboga por que al menos una parte del garaje sea un estacionamiento público rotativo e, incluso, disuasorio para proseguir el trayecto en Rodalies o metro. “Llevamos años solicitando que sea un parking como cualquier otro de Barcelona -explica Ortiz-, que puedas llegar con tu tíquet y puedas aparcar, de la misma manera que se hace en el centro y que sea a un precio asequible, ya que mucha gente viene de Montcada y deja los coches en el barrio para ir a trabajar o estudiar [en transporte público]”.

El interior del 'parking fantasma' de la plaza Eucaliptus de Torre Baró, vacío de vehículos. / ZOWY VOETEN

Los elegidos para estrenar el aparcamiento aún no tienen las llaves. Falta que elijan las plazas y firmen los respectivos contratos. “En teoría, el mes que viene debería de estar abierta la primera planta”, afirma Ortiz. Cuando se resuelvan los últimos trámites, quedarán otros 137 espacios desiertos en el garaje, sin fecha por ahora para concederlos.

El consistorio dice al respecto que, “una vez adjudicados los aparcamientos del primer sótano, se valorará cuándo y cómo se comercializan las otras plantas”. Agrega que, mientras no haya conductores que se instalen en ellos, los dos pisos inferiores se mantendrá sellados.

Legado envenenado

Tras las dificultades y los retrasos para abrir el aparcamiento de la plaza Eucaliptus subyacen los obstáculos financieros que han envuelto a las propiedades que el ayuntamiento heredó del desaparecido Consell Comarcal del Barcelonès. El consistorio tomó la titularidad del parking hace más de cuatro años, al igual que otras construcciones que asumió de la extinta empresa pública Regesa.

Una entrada cerrada al 'parking fantasma' de la plaza Eucaliptus, en Torre Baró. / ZOWY VOETEN

La sociedad dependía del Consell Comarcal y arrastraba una deuda de unos 72 millones de euros en los últimos años de vida del organismo, desmantelado en 2019. Durante la década pasada, Barcelona transfirió elevadas cantidades a la compañía. Durante la alcaldía de Xavier Trias, recibió más de 28 millones de euros mediante la compra de domicilios.

Las inyecciones no fueron suficientes para aliviar la situación deficitaria de Regesa, que acumulaba 56,8 millones de euros a devolver a los bancos en 2017 por obras que promovió. Los activos y los pasivos se repartieron entre el ayuntamiento y el Área Metropolitana de Barcelona. Al quedarse con parte del legado de la empresa, el ayuntamiento estimó que las plazas de Eucaliptus saldrían a la venta o en alquiler a finales de 2021.

La realidad desmintió al pronóstico. En junio de 2024, responsables del distrito de Nou Barris manifestaron en el consejo de barrio de Torre Baró que se trabajaba para obtener las licencias y los vados correspondientes para ofertar la primera planta. Los vecinos se declararon perplejos porque la apertura del parking continuase bloqueada y advirtieron que era vandalizado “constantemente”. A finales de aquel mismo año, se estimaba que las primeras plazas estuvieran en funcionamiento durante el primer trimestre de 2025. A preguntas de EL PERIÓDICO, el IMHAB no ha respondido por qué motivo sigue demorándose la ocupación al completo del garaje.