Badalona incorpora a 40 agentes cívicos para "promover la buena convivencia y el respeto a los espacios públicos"

Como complemento a la acción de la policía local en el ámbito de la proximidad, muchos ayuntamientos metropolitanos recurren a la opción de los agentes cívicos o, en su versión nocturna, los serenos. Si bien la idea de implantar un equipo de serenos llegó a ponerse sobre la mesa en la ciudad, la apuesta del gobierno de Albiol se centra en los agentes cívicos en turno diurno. Así, el Ayuntamiento de Badalona ha contratado a 40 personas que harán tareas de agente cívico, "con el objetivo de promover la buena convivencia y el respecto a los bienes públicos en todos los barrios de la ciudad", declara el gobierno local en un comunicado. Las personas contratadas se incorporarán el próximo 1 de abril y desarrollarán su tarea como agentes cívicos durante un año, hasta el 31 de marzo de 2027.

Este lunes por la mañana el alcalde de Badalona, Xavier Garcia Albiol, junto a la primera teniente de Alcaldía, Cristina Agüera, han dado la bienvenida al flamante equipo en un acto celebrado en la plaza de la Vila. Para Albiol, la contratación tiene un doble objetivo: "Por un lado, dar una oportunidad laboral de un año a personas que por su perfil no encontraban trabajo o tienen dificultades para acceder al mercado laboral; y, por otro lado, dar un servicio de proximidad a la ciudadanía que mejore la convivencia y el estado del espacio público". El consistorio declara que el Servicio de Seguridad y Convivencia municipal coordinará su trabajo y les distribuirá territorialmente según las necesidades de cada momento "para conseguir que la tarea de los agentes cívicos dé cobertura a todos los barrios de la ciudad".

Superado el periodo de formación, llevarán a cabo "tareas de información y sensibilización", y su cometido es el de "detectar y comunicar incidencias y desperfectos en el espacio público a los servicios municipales correspondientes, y apoyar a la organización de los acontecimientos públicos". El equipo tiene por delante dos festividades en las que tendrán que emplearse a fondo: más allá de la diada de Sant Jordi, en pocas semanas tendrá lugar la mayor festividad local, las Festes de Maig.

El alcalde Albiol y la concejala Agüera departen con el nuevo equipo de agentes cívicos en la plaza de la Vila de Badalona / AJUNTAMENT DE BADALONA

La contratación se ha realizado a través del Servei d'Impuls Municipal de Promoció de l'Ocupació. Los nuevos empleados se encontraban en situación de paro, disponen de estudios obligatorios y conocimientos de catalán y castellano. El gobierno municipal señala que "se ha priorizado que las personas fueran vecinos de Badalona y se han valorado especialmente las habilidades comunicativas, la atención al público, la capacidad de mediación y la experiencia o formación relacionada con la convivencia y la dinamización comunitaria". La medida se enmarca en el Programa de Agentes Cívicos 2026, con el apoyo del Área Metropolitana de Barcelona, dentro del Plan metropolitano de apoyo a las políticas sociales municipales 2024-2027.