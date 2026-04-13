VÍDEO | Avistada una ballena de 18 metros en la costa de Barcelona

La avistaron el viernes desde el 'Ría de Ferrol'. El barco se encontró con una ballena de unos 18 metros, calculan, a 12 millas del puerto de Barcelona, informa el capitán, Sergi Rodríguez. “Ha sido muy emocionante encontrarla”, sonríe. "Estuvimos una hora avistándola”. Así da por inaugurada la temporada de avistamientos en Barcelona. Es la primera que graban este año. Hace seis que este velero embarca a turistas en el Port Olímpic para avistar ballenas. Hace tres, llegaron a grabar una a menos de una milla del Hotel Vela. Desde este barco las han visto incluso saltar.

Salto de un rorcual común captado en mayo del 2022 desde el barco 'Ría de Ferrol' en la costa de Barcelona. / Mar a la vista

“¡Ya están aquí!”, confirma el capitán. “Otro año más, Barcelona es lugar de alimento de las ballenas”. Ballenas en el Mediterráneo, sí. Acaba de empezar la temporada: de abril a junio, la costa catalana, especialmente la del Garraf, se convierte en una autopista de rorcuales. Es el segundo animal más grande del mundo, solo por detrás de la ballena azul. Pueden superar los 20 metros.

Avistamiento de un rorcual común desde el 'Ría de Ferrol' con el 'skyline' de Barcelona de fondo, en 2023. / Mar a la vista

'Ría de Ferrol', se lee en el casco. Es un velero de madera de esos que crujen con nostalgia: data de 1949. El primer barco tradicional que embarca a turistas en Barcelona para avistar ballenas. ‘Mar a la vista’, se llama el proyecto. “Ocio sostenible”, resume el capitán. ¿Su meta? “Crear conciencia a través de la experiencia directa con ellas”.

Uno de los rorcuales avistados desde el 'Ría de Ferrol' en 2024. / Mar a la vista

Son travesías de 7, 8 horas de ‘whale watching’ con una bióloga desde el Port Olímpic de Barcelona (125€). Acaban de estrenar su sexta temporada de avistamientos. No solo de rorcuales. Tienen una pizarra con 8 cetáceos dibujados. Las 8 especies que viven en el Mediterráneo: rorcual común, cachalote, delfín mular, listado y común, calderón gris y común y zifio de cuvier. Hasta finales de mayo, saldrán todos los días que les permita el mar. Ya tienen completos varios fines de semana.

Grupo de calderones con una cría avistados en Barcelona / .VÍDEO: MAR A LA VISTA

Lo mismo te lo encuentras a pie de timón que encaramado a un palo del barco con prismáticos. Sergi Rodríguez, 42 años, lleva 12 navegando con una perrita marinera: Nirvana. Es la que se pasea por el barco con mirada resabiada de Capitán Pescanova. “Le encanta ver saltar a los delfines en la proa”, dice el capitán con tono paternal. En esta última salida se toparon con un grupo de 150.

Nirvana mira un delfín nadando al lado del barco. / Zowy Voeten / EPC

Ya habrán navegado juntos 18.500 millas. La adoptó en Cerdeña durante su periplo de cinco años en kayak por el Mediterráneo. La odisea ha dado para un documental: salió en ‘Pets’, una oda a las mascotas que se estrenó el año pasado en Disney+.

Nirvana, a pie de timón junto a Sergi en el 'Ría de Ferrol'. / Zowy Voeten / EPC

No todos los barcos pueden salir a observar cetáceos. Se necesita la autorización previa del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. Hay una normativa que regula la navegación con estos animales: no te puedes acercar a menos de 60 metros, nunca cruzarse en su rumbo, se prohíben los ruidos fuertes e incluso se recomienda no hablar durante el avistamiento. Aunque eso es fácil: uno se queda mudo.

Impresiona cada “¡ballena a la vistaaaa!”. El chorro puede alcanzar casi 10 metros. Piel de gallina general, bocas abiertas, sensación instantánea de paz. “A 500 metros ya las puedes escuchar respirar –aseguran-. No solo el soplo. A veces hemos escuchado incluso la inspiración. Parece una tubería de metal”.

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El 'Ría de Ferrol' avista 4 rorcuales a 10 millas de Barcelona / VÍDEO: MAR A LA VISTA

¿Su avistamiento más espectacular? “Un día vimos 4 ballenas”, recuerda Sergi. Fue a unas 10 millas de Barcelona. “Estaban comiendo y dando rodeos y en un momento dado se acercaron mucho al barco”, recuerda el capitán-. “Fue uno de los días más emocionantes de mi vida –promete Berta, una de las tripulantes de aquel día-. Nunca imaginé que veríamos tan cerca de la ciudad cuatro rorcuales majestuosos”.