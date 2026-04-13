Estos abonos de transporte de Barcelona caducan el 30 de abril

Los usuarios del transporte público del área de Barcelona deben tener en cuenta que varios abonos comprados dentro de la tarifa de 2025 tienen su fecha de caducidad muy cerca. En función del tipo de título, el plazo de uso es diferente.

Como norma general, los títulos adquiridos hasta el 14 de enero de 2026 con tarifa de 2025 podían utilizarse hasta el 28 de febrero de 2026. Pero hay una excepción con los títulos de 90 días, que tienen más margen de tiempo para usarse.

Es el caso de la T-jove y de la T-70/90 de familias monoparentales y numerosas (FM/FN), que se podrán usar hasta el 30 de abril de 2026, en el caso de que se hayan comprado dentro del periodo de la tarifa de 2025.

Abonos para familias monoparentales y numerosas

Estos títulos con bonificación están pensados exclusivamente para personas que acrediten su condición de familia monoparental o numerosa.

Para comprarlos es necesario presentar el DNI y el documento oficial vigente que acredita esta condición.

Son títulos personales e intransferibles, es decir, solo puede utilizarlos la persona titular. La excepción es la tarjeta T-70/90 FM/FN, que puede ser usada por varios miembros de la misma familia.

En todos los casos, es obligatorio llevar encima el DNI y el carnet acreditativo en vigor.

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Con la llegada de las fechas de caducidad, se recomienda comprobar la validez de los títulos para evitar problemas en su uso dentro de la red de transporte público.