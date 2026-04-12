Transporte público
Barcelona pondrá buses lanzadera para los conciertos de Rosalía en el Palau Sant Jordi
TMB habilitará un servicio especial de autobuses tanto de subida como de bajada entre la plaza Espanya y el recinto de la Anella Olímpica para los asistentes a los cuatro recitales
Gira de Rosalía, en directo: última hora de los conciertos 'Lux' en el Palau Sant Jordi de Barcelona
Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) habilitará un servicio especial de autobús durante los cuatro días de conciertos de Rosalía en el Palau Sant Jordi, programados a partir de las 20:30 horas el 13, el 15, el 17 y el 18 de abril. La empresa de transporte público ha explicado este domingo que se dispondrá de buses lanzadera en la plaza Espanya para los espectadores que se dirijan al Palau Sant Jordi y otros de bajada a la salida de cada una de las actuaciones de esta próxima semana.
TMB ha concretado que los buses de subida circularán entre las 18:00 y las 20:30 horas. Los autobuses especiales de bajada partirán cada uno de los cuatro días desde el entorno del Palau Sant Jordi a partir de las 22:00 horas, cuando se prevé que los conciertos terminen, y volverán a dejar a los asistentes en la plaza Espanya.
La compañía ha informado de que todos los títulos de transporte del sistema tarifario integrado serán válidos para tomar los autobuses lanzadera. Los buses llevarán la inscripción "Pl. Espanya-Palau St. Jordi" como rótulo indicador. TMB ha recordado que el metro circula hasta la medianoche el lunes y el miércoles, dos de los días con recital de Rosalía esta próxima semana. En cambio, las otras dos jornadas con conciertos de la gira del disco 'Lux' coinciden con las del habitual horario ampliado del suburbano barcelonés: el metro permanecerá abierto hasta las 02:00 de la madrugada el viernes y circula sin interrupción en la madrugada del sábado al domingo.
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