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Un problema de señalización interrumpe la circulación de la L2 del metro de Barcelona entre la Sagrada Família y La Pau

El servicio alternativo es la línea H10 de autobús

Un problema de señalización interrumpe la circulación de la L2 de Barcelona entre la Sagrada Família y La Pau

Un problema de señalización interrumpe la circulación de la L2 de Barcelona entre la Sagrada Família y La Pau / EPC

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La línea L2 del metro de Barcelona solo funciona entre Paral·lel y Sagrada Família y entre La Pau y Badalona Pompeu Fabra por un "problema de señalización" que no permite circular por esa zona, según explican fuentes de TMB a El Periódico.

El servicio está interrumpido este domingo por la tarde desde Sagrada Família y la Pau. Aunque "los operarios ya están intentando resolverlo", todavía desconocen cuánto tiempo estará interrumpido este tramo del metro. Por el momento, el servicio alternativo para los usuarios que deban hacer el recorrido es la línea H10 de autobús.

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Esta situación que ha generado caos y sorpresa entre los usuarios de metro que han llegado al Clot y no han podido finalizar su trayecto.

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