Atendido un trabajador por un incendio en la terraza de un hotel junto a la plaza Catalunya de Barcelona

Un trabajador de un hotel del centro de Barcelona ha tenido que ser atendido por inhalación de humo a causa de un aparatoso incendio que ha afectado esta mañana a la terraza del establecimiento, en las inmediaciones de la plaza Catalunya. El fuego ha prendido en la azotea del hotel Pulitzer, situado en el número ocho de la calle Bergara, en una zona de gran tránsito turístico de Barcelona.

Ubicación del hotel de Barcelona donde se ha producido un incendio en la terraza

Dos dotaciones de los Bomberos de Barcelona se han desplazado al lugar y han logrado apagar las llamas, ha informado el ayuntamiento. Los equipos de emergencias solo han tenido que asistir al empleado afectado por la humareda.

Por ahora, se desconoce qué ha provocado del siniestro. Los Bomberos apuntan que el fuego se ha originado en material que se acumulaba en la zona exterior de la terraza.

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El incendio ha dispersado una densa columna de humo que ha resultado llamativa en las inmediaciones. Se ha levantado varios metros por encima de los edificios del centro de la ciudad, lo que la ha hecho visible desde la distancia.