Las comisarias de la Policía Nacional con puntos PAD en Barcelona: las únicas para obtener el DNI digital

El pasado día 2, el DNI digital se convirtió en un medio válido de identificación legal, por el Real Decreto que puso en vigor la aplicación MiDNI. Esto, en otras palabras, significa que ya es un medio válido de identificación legal, en las mismas condiciones que el DNI físico. La gran diferencia es que el digital se puede llevar instalado en el teléfono móvil y no necesitas preocuparte de perderlo.

Además, desde esa fecha, es obligatorio que las administraciones y los entes privados cuenten con lectores de QR del DNI digital, para comprobar la identidad de una persona en caso de que se requiera.

Cómo registrarte en MiDNI

Según se puede observar en la web de MiDNI, para obtener esta documentación digital lo primero que necesitas es registrarte en la aplicación. Este proceso se puede realizar a través de internet, accediendo a su web, en la que vas a necesitar tu DNI con certificados en vigor, el pin del documento y tu teléfono móvil. También se puede realizar en los puntos de actualización de documentación (PAD); para ello solo necesitas tu DNI y tu teléfono móvil.

Para este último caso, hay seis ubicaciones de comisarias de la Policía Nacional repartidas por Barcelona que cuentan con PAD, según la web 'Dnielectrónico'. Son las siguientes:

Carrer de Balmes, 192 (Sant Gervasi – Galvany, Barcelona).

(Sant Gervasi – Galvany, Barcelona). Carrer d’Aiguablava, 55 (la Trinitat Nova, Barcelona).

(la Trinitat Nova, Barcelona). Carrer Gran de Sant Andreu, 399 (Sant Andreu, Barcelona).

(Sant Andreu, Barcelona). Rambla de Guipúscoa, 74-76 (Sant Martí de Provençals, Barcelona).

(Sant Martí de Provençals, Barcelona). Carrer de Trafalgar, 4 (Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera, Barcelona).

(Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera, Barcelona). Plaça d’Espanya, 1 (Sant Antoni, Barcelona).

¿Qué es un PAD?

Según el Ayuntamiento de Barberà del Vallès, "un PAD es un dispositivo integrado por un mini-PC, una pantalla táctil, un teclado, un sistema de tratamiento de huellas dactilares y un módulo de comunicaciones integrados".

En este dispositivo se realiza una previa comprobación de la identidad del usuario a través de la lectura de la tarjeta y las impresiones dactilares, para poder renovar el certificado digital del DNI, cambiar la clave de acceso del mismo o, desde hace unos días, activar tu DNI digital por iniciativa propia, de manera voluntaria y gratuita.