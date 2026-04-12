El PP reclama que todas las patrullas de la Guardia Urbana tengan pistolas taser en Barcelona

El presidente del PP en el Ayuntamiento de Barcelona, Daniel Sirera, ha pedido que todas las patrullas de Guardia Urbana tengan pistolas táser. El consistorio frenó la adquisición de esas armas que descargan una corriente eléctrica capaz de inmovilizar a quien recibe el impacto, después de que no prosperara el reglamento que el gobierno del alcalde Jaume Collboni propuso para regular el uso.

El popular ha considerado irresponsable bloquear la incorporación de las pistolas y lo ha juzgado como "sectarismo ideológico". "Estas herramientas protegen a los agentes y son disuasorias", ha defendido.

Durante un jornada del PP de Madrid sobre seguridad, ha dicho este fin de semana que Barcelona se ha convertido en "ejemplo de descontrol, permisividad y fracaso político" del que ha acusado al alcalde Jaume Collboni. Sirera ha dado cifras que ha considerado "inasumibles para cualquier gran ciudad europea": 464 delitos al día, 281 robos y hurtos diarios, 4 agresiones sexuales al día, 1 violación diaria, 36 edificios municipales okupados actualmente y 250.000 jeringuillas retiradas los últimos 5 años, ha dicho.

Sirera cree que durante años "se han impuesto políticas ideológicas que han debilitado el principio de autoridad". Ha opinado que, de ese modo, se ha priorizado al okupa frente al propietario y al delincuente frente al agente, según él.

Por eso ha pedido para Barcelona más policía, mejor equipada, más protegida y con más apoyo político. También ha abogado por más coordinación policial entre Urbana y Mossos d'Esquadra, compartiendo información y actuación; y un plan urgente con más efectivos, medios, videovigilancia, presencia policial en los barrios y coordinación de todos los cuerpos.