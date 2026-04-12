Barcelona restaurará la Porta del Drac, la entrada concebida por Gaudí para la Finca Güell

La extraordinaria Porta del Drac, obra en hierro forjado y entrada a los Pabellones de la Finca Güell remodelada por Antoni Gaudí, será restaurada. El Ayuntamiento de Barcelona ha aprobado un convenio para abordar las obras de rehabilitación con la Universitat de Barcelona (UB), propietaria del edificio.

Se prevé que las tareas comiencen este año y concluyan antes de que finalice 2027. El ayuntamiento otorgará una subvención de 116.000 euros a la UB, que supone poco más de la mitad del presupuesto de la restauración, que se tasa en 202.877,68 euros. El importe restante lo financia la World Monument Found, una organización que colabora con la UB desde 2014. En aquel año, los Pabellones de la Finca Güell se incluyeron en el programa Watch, que promueve la restauración y conservación del patrimonio arquitectónico y cultural mundial que se considera en riesgo.

El consistorio ha explicado que los trabajos para adecuar la Porta del Drac se basarán en un proyecto presentado por el Instituto Municipal de Paisaje Urbano y Calidad de Vida. Además de la puerta en sí, se reformarán también las partes adyacentes que enmarcan la entrada, incluido el naranjo en la coronación del lado derecho, la puerta de peatones y la campana del lado izquierdo.

Los trabajos se enmarcan dentro de la restauración integral de los Pabellones de la Finca Güell, que el ayuntamiento divide en fases y se desarrollan desde hace más de una década. Antes ya se remodeló la valla perimetral de la avenida de Pedralbes y se había rehabilitado el Pabellón de la Portería.

Primer encargo de Güell

La Porta del Drac es el emblema de la finca rediseñada por Gaudí entre 1884 y 1887 que se halla en el distrito de Les Corts. Fue el primer encargo de Eusebi Güell al arquitecto y el inicio de una dilatada relación entre el mecenas y el genio. Los pabellones fueron declarados monumento historicoartístico de carácter nacional en 1969 y catalogados con el máximo nivel de protección patrimonial.

En 2014, el ayuntamiento y la UB firmaron un acuerdo para abrir la finca a visitantes y restaurarla. Falta por rehabilitar el Pabellón de las Caballerizas, buena parte de la valla que da a la calle y la adecuación del espacio libre, objeto de un nuevo convenio.

El concejal de Les Corts, David Escudé, se ha mostrado satisfecho con el compromiso alcanzado con la UB. El edil ha encuadrado la rehabilitación de la Porta del Drac en la capitalidad mundial de la arquitectura que Barcelona ostenta este año. "Servirá también para poner en valor el legado de Gaudí, reconociendo su contribución a la identidad arquitectónica de la ciudad", ha expresado Escudé.