Barcelona abre un nuevo ciclo de actividades para acercar la ciencia a los barrios

El Ayuntamiento de Barcelona y la Delegación del CSIC en Catalunya iniciarán el próximo martes la segunda edición de 'Ciència Km0', un ciclo pensado para llevar de manera gratuita la ciencia a los barrios barceloneses, según han informado este sábado. "Con 'Ciència Km0' se quiere constribuir a reducir las desigualdades en el acceso al conocimiento", ha explicado el delegado institucional del CSIC en Catalunya, Lluís Calvo. "Es una oportunidad para hacer la ciencia más abierta, accesible y conectada con las inquietudes reales de los barrios", ha añadido.

En el programa habrá actividades lideradas por investigadores y personal del CSIC en Catalunya. Cuenta con la colaboración de la red de centros cívicos y bibliotecas de Barcelona, mientras que está destinada a adultos y a jóvenes mayores de 16 años.

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Las sesiones, que serán lunes, martes o miércoles a las 18:00 horas, empezarán el próximo martes y finalizarán el 8 de junio. "El ciclo reafirma el compromiso del gobierno municipal por la divulgación y la transferencia del conocimiento apostando por la ciencia en los barrios", ha defendido el teniente de alcalde Jordi Valls.