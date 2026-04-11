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Municipales de 2027

Jaume Graells repetirá como candidato de ERC a la alcaldía de L'Hospitalet de Llobregat

La asamblea local de los republicanos ha escogido por unanimidad al alcaldable, que se postula como alternativa frente a la "etapa agotada" del PSC

ERC renueva el 60% de alcaldables en las grandes ciudades y dobla la presencia de mujeres candidatas

El candidato de ERC en las elecciones municipales de 2027 en L'Hospitalet de Llobregat, Jaume Graells.

El candidato de ERC en las elecciones municipales de 2027 en L'Hospitalet de Llobregat, Jaume Graells. / ACN

ACN

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L'Hospitalet de Llobregat
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ERC ha vuelto a elegir por segunda vez a Jaume Graells como candidato a la alcaldía de l'Hospitalet de Llobregat en 2027. La asamblea local lo ha elegido por unanimidad este sábado. Graells ha expresado que se erige como alternativa para "liderar un cambio político tras más de cuatro décadas de gobiernos socialistas".

El candidato republicano ha alertado del deterioro de la vida en los barrios y de los servicios públicos de la ciudad. "Es hora de cerrar una etapa agotada y abrir una nueva mirada de futuro", ha espetado. En este sentido, Graells ha defendido que L'Hospitalet necesita un "cambio radical".

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Durante la presentación oficial ha estado acompañado por la secretaria general del partido y alcaldable en Barcelona, Elisenda Alamany, quien ha cargado también contra el "modelo agotado" del PSC. Graells ya encabezó la lista de los republicanos en 2023, tras haber sido concejal de los socialistas en el gobierno de la alcaldesa Núria Marín. Graells abandonó las filas de los socialistas después de denunciar el presunto caso de desvío de subvenciones en el Consell Esportiu de L'Hospitalet.

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