Collboni defiende que la UE representa un "modelo a seguir más positivo en el mundo" que EEUU

El alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha defendido que, ante el actual contexto internacional, la Unión Europea (UE) representa un "modelo a seguir más positivo en el mundo" que Estados Unidos. En ese sentido, ha subrayado que, de las 31 democracias consolidadas en el mundo, 20 de ellas están en Europa.

Así se ha expresado en la clausura de un jornada sobre seguridad europea organizada por el Cidob en el Palau de Pedralbes de Barcelona este sábado. En el congreso también han participado el presidente del Cidob y exalto representante de la Unión Europea para la Política Exterior, Josep Borell, y el conseller de Unión Europea y Acción Exterior de la Generalitat, Jaume Duch.

Collboni ha puesto en valor el proyecto común europeo y ha llamado a acelerar la unión política para lo que, apunta, las ciudades serán una fuerza que empuje en esta dirección: "Lo que Europa dice y hace importa. Y finalmente, creemos que la luz de la libertad y la democracia hoy en día es Europa y ya no Estados Unidos". En referencia al contexto europeo también se ha referido a las elecciones en Hungría de este domingo que, ha dicho, son un punto "crucial" para el futuro de Europa.

Papel de las ciudades

Collboni ha remarcado el papel de las ciudades para reforzar Europa. En esa línea, ha subrayado que estas "pueden construir puentes cuando las naciones no pueden".

Así, ha dicho que se está viviendo un "cambio hacia una cooperación urbana más pragmática". Ha destacado que Barcelona está comprometida en jugar un rol en este aspecto y está usando su voz y capacidad para actuar.

"Europa está construida sobre la proximidad", ha proseguido. "Las ciudades deben ser la fuerza motriz para mejorar nuestra unión política", ha remachado.

Vivienda como prioridad

El alcalde de Barcelona ha apuntado a la vivienda asequible como objetivo prioritario. Coincide con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en que este es un "problema europeo".

"El plan de vivienda asequible europeo no es suficiente", ha advertido Collboni, que ha reclamado "más ambición". "Nuestro objetivo en la hoja de ruta es que las ciudades pasen de grandes implementadoras a ser el gran centro y cocreadoras de la política europea", ha zanjado.