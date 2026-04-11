Música
Los Beatles vuelven a Barcelona: el director de cine Sam Mendes los traerá a la ciudad
La capital de Catalunya se convertirá en el escenario de las películas sobre el grupo de Liverpool
Éxtasis en la 'beatlemanía': las cuatro películas de Sam Mendes se estrenarán en abril de 2028
Las películas de Sam Mendes sobre los Beatles reflejarán la "crisis" de Lennon y su retiro en Almería en el otoño de 1966
La saga de cuatro largometrajes sobre los integrantes de la banda de música The Beatles, que dirige el director Sam Mendes, traerá su rodaje a la ciudad de Barcelona en los próximos meses.
Cuatro películas por los cuatro integrantes
El macroproyecto producido por Sony Pictures, con estreno previsto en abril de 2028, aspira a convertirse en uno de los grandes eventos cinematográficos de la década.
Se trata de una tetralogía, cuatro películas biográficas de las que cada una de ellas está relacionada con uno de los personajes del grupo, que funcionan de forma individual, pero en conjunto darán una perspectiva más completa.
Sam Mendes cuenta con todos los derechos sobre la historia y la música de los integrantes por lo que, aunque ya existan otras películas sobre el grupo, se planea como un proyecto sin precedentes que mostrará detalles, hasta el momento desconocidos, sobre los orígenes, la formación y los momentos de fama del conjunto procedente de Liverpool.
Rodaje en Barcelona
Desde el pasado invierno, la tetralogía se está rodando en el Reino Unido y, según ha adelantado Rac1, la ciudad de Barcelona es una de las siguientes localizaciones que la productora ha escogido para grabar escenas de las películas.
Los actores Paul Mescal -que interpreta a Paul McCartney-, Harris Dickinson -que hará de John Lennon-, Barry Keoghan -interpretando a Ringo Starr- y Joseph Quinn -como George Harrison- llegarán a la capital de Catalunya en los próximos meses.
El rodaje en Barcelona está previsto durante esta primavera, aunque podría alargarse hasta principios del verano. Sin embargo, aún no se conocen las ubicaciones exactas.
Escenas en Catalunya
En principio, la ciudad no será un escenario explícito, sino que las calles podrían simular zonas de Inglaterra.
Aun así, cabe la posibilidad de que se mencione el concierto de los Beatles en la plaza Monumental de Barcelona en el año 1965, ya que fue uno de los momentos emblemáticos del grupo: fue uno de los dos únicos conciertos que la banda dio en España -el otro fue en Madrid- y el que cerró su gira europea.
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