Barcelona licita la construcción del nuevo acceso al parque de la Ciutadella a través del Zoo

El esperado acceso al parque de la Ciutadella desde la calle Wellington se formaliza, al fin, esta primavera. El pasado martes el Ayuntamiento de Barcelona publicó la licitación de las obras, que abrirán un camino peatonal a través del recinto del Zoo de Barcelona. Un juego de alturas con una pasarela elevada y un paso bajo ella permitirá a los visitantes de recinto continuar su recorrido. Llegará hasta el Parlament y la plaza Joan Fiveller, donde en una segunda fase se adaptarán los viales ya existentes para enlazar con el paseo Picasso. El trazado permitirá, tras más de 150 años de aislamiento, ir a pie desde Sant Martí hasta Ciutat Vella y viceversa sin tener que rodear el parque histórico.

El proyecto ejecutivo recibió luz verde del gobierno de Jaume Collboni este enero y ahora abre la selección de una constructora a través de un contrato de la empresa municipal BSM. Las interesadas tienen un mes para presentar su oferta. El presupuesto base sin IVA supera los 9,4 millones de euros y el valor total estimado del contrato llega a 11,3 millones de euros, a la espera de propuestas empresariales que puedan rebajar el precio.

El encargo supone actuar sobre 14.961 m², casi todos dentro del zoo excepto una pequeña franja del parque y un lateral de las caballerizas de la Guardia Urbana. Las obras tienen un plazo de ejecución de 17 meses, lo que sitúa su finalización a finales del año que viene o principios de 2028, si no surgen imprevistos. Se trata de un retraso de medio año respecto al calendario anunciado, que impide la inauguración antes de las elecciones municipales de 2027.

Descripción del mapa del nuevo paseo que se realizará en el parque de la Ciutadella.

Los pliegos, consultados por EL PERIÓDICO, detallan que las obras suponen el desmontaje o adaptación de media docena de instalaciones del Zoo afectadas por el nuevo paseo. Cita por ejemplo la galería de primates y los hogares de alcaudones chicos (un pájaro amenazado), el lobo ibérico, el bongo (un bóvido africano), el panda rojo, la gacela dama o los flamencos de Chile. De hecho, el recinto ya vive una etapa de cambios, con nuevos hábitats y espacios divulgativos previstos de aquí a 2030, como el futuro centro inmersivo Bioscope.

La licitación también incluye un protocolo sobre bienestar animal, fechado en febrero de 2026. Establece que toda obra en el Zoo debe tener en cuenta la especial sensibilidad de los animales a vibraciones, frecuencias sonoras, olores químicos y ruido. Por ello, obliga a entregar un estudio de impacto antes de empezar cualquier obra, supervisado y avalado por los responsables del zoológico, con quién igualmente habrá que coordinarse para acometer toda “afectación significativa” con una antelación mínima de 15 días. Asimismo, fija que cada miércoles deberá entregarse un Excel con todos los trabajos previstos en los siguientes siete días, a fin de poder “aplicar las medidas oportunas de mitigación”.

Aparcamiento provisional para el Parlament

La ejecución de este acceso es especialmente importante para la recientemente anunciada ampliación del Parlament de Catalunya, situado en el centro del parque. El nuevo paseo será también el enlace entre el actual Palau y el nuevo edificio anexo, que se ubicará en las actuales caballerizas de la Guardia Urbana. Fuentes parlamentarias sitúan el final del proyecto de la Cámara catalana a unos ocho años vista, pero el Parlament deberá encontrar antes una alternativa para su aparcamiento, que actualmente cuenta con unas 200 plazas situadas en el lado de la plaza Joan Fiveller más cercano al Zoo, precisamente el punto de destino del acceso de Wellington ahora licitado.

Si bien el convenio firmado entre Generalitat, Parlament y Ayuntamiento de Barcelona para la ampliación de la sede política prevé un parking subterráneo para albergar estos vehículos en el futuro anexo, deberá encontrarse una solución provisional antes. “La pasarela, que se estrenará el año que viene, será el primer cambio significativo para la futura ampliación del Parlament”, señaló el alcalde Jaume Collboni antes de Semana Santa, cuando presentó el acuerdo a tres bandas para ampliar la Cámara catalana.

Una década de obstáculos

El proyecto original de Josep Fontseré para el parque a finales del siglo XIX contemplaba un paseo de Wellington a Picasso, pero la mitad del trazado se eliminó en los años 50 para ampliar el Zoo. El reto técnico que supone recuperarlo queda eclipsado por la dificultad política que ha acompañado el plan. Ha permanecido más de una década en barbecho. Aunque la demanda de una nueva puerta en la Ciutadella no la encabezaba ninguna sigla concreta, la secundaba ampliamente la comunidad estudiantil y docente de la Universitat Pompeu Fabra (UPF) y el barrio de la Vila Olímpica.

Así será la pasarela que permitirá entrar al parque de la Ciutadella desde Wellington / AJUNTAMENT DE BARCELONA

La obra la anunció por primera vez el exalcalde de Xavier Trias, que incluso detalló que llevaría el nombre del primatólogo Jordi Sabaté Pi. Sin embargo, tuvo que dejarla en un cajón en 2014 por la animadversión que suscitaba entre el comité de empresa del Zoo, muy movilizado en aquella época, y el apoyo de seis entidades vecinales, incluida la FAVB. Durante los dos mandatos de Ada Colau, el Zoo suscitó muchos titulares pero no por su perímetro, sino por la espinosa elaboración de un plan de futuro para el recinto consensuado entre partidos, trabajadores, científicos y colectivos animalistas.

Con esta hoja de ruta ya en marcha y con otro clima político en el Zoo y en la ciudad, Barcelona Regional redactó en 2023 un nuevo Plan Director pel Parque de la Ciutadella y en 2024 el Master Plan del Zoo de Barcelona, que encarrilaron la apertura del parque por Wellington. En enero de 2025 Jaume Collboni anunció la recuperación del proyecto en el marco del relanzamiento en curso del parque y su entorno como polo de investigación y cultura. Este objetivo, compartido por las principales instituciones públicas y científicas, incluye actuaciones muy variadas, desde rehabilitar el Castell dels Tres Dragons hasta alzar un centro pionero en medicina de precisión en el solar del antiguo Mercat del Peix.