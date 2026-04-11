Barcelona, capital de Wallapop: arrasan tecnología, hogar, moda y... todo el material de Rosalía

El pequeño apartamento de Noelia en Sants ha quedado amueblado en dos semanas, con un paciente ejercicio de compra de mobiliario, espejos y complementos "en un 90% de segunda mano", resume la treintañera, que ha gastado unos 1.500 euros en total, y confiesa que solo estrenará colchón. "Hoy en día puedes encontrar de todo e incluso en perfecto estado, mucha gente vende cuando se muda, y en Barcelona la oferta es enorme", relata a este diario. Su herramienta número 1 ha sido la plataforma Wallapop, que tiene en Catalunya su principal mercado y en Barcelona, la capital del comercio de artículos reutilizados.

Tecnología, hogar, ocio y moda lideraron las compras locales en 2025, pero la actualidad trae puntas comerciales. Por ejemplo, un aumento del 214% de las búsquedas de material relacionado con Rosalía, ante la proximidad de sus cuatro conciertos en la ciudad.

El 60% de los catalanes

Wallapop, fundada en 2012 y con sede en Barcelona, elabora de la mano de la escuela de negocios ISDI el informe anual 'La red del cambio', que recoge las tendencias y el impacto de la compra y venta de productos de segunda mano. No solo como fenómeno global en pos de la sostenibilidad, sino como una pieza clave en la economía de muchos hogares. Los prejuicios se han perdido, porque las nuevas generaciones comulgan con la economía circular y el aprovechamiento de los bienes, así como el ahorro de recursos. El 60% de los catalanes afirman comprar productos reutilizados de forma habitual, destacan a partir de sondeos.

Un usuario de Wallapop fotografía los productos para ponerlos a la venta. / Zowy Voeten / EPC

En concreto, el estudio cuantitativo y cualitativo de 2025 apuntó que Catalunya lidera el ránking nacional en ingresos procedentes de la compraventa de segunda mano, ya que los usuarios de las plataformas de segunda mano "pueden llegar a obtener 1.794 euros anuales" entre las ventas que realizan de cosas que ya no utilizan y el ahorro en las que adquieren, lo que supone 682 euros más que la media española, situada en 1.112. Y por delante de Andalucía. Los sondeos indican también que el 82% de los catalanes que practican estas compraventas "se plantean elegir productos reutilizados ante cualquier ocasión de compra, lo que evidencia un cambio profundo en la manera de consumir".

Ahorro en dinero y energía

También destacan que ocho de cada diez revisan al menos una vez al año los objetos que tienen en sus hogares para ponerlos a la venta. Un fenómeno en auge, teniendo en cuenta que nueve de cada diez agregan que en los próximos tres años comprarán tantos productos reutilizados como ahora o incluso más. Una tendencia que, además, es sostenible, resaltó la empresa esta semana en el marco de la visita de la consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque, a sus oficinas en Barcelona: "La comunidad de Wallapop [España, Italia y Portugal] ha contribuido a evitar la emisión de 473.000 toneladas de CO2, una reducción equivalente a eliminar todo el tráfico de Barcelona durante medio año".

En cuanto a cifras generales, otro reciente estudio, en este caso de la OCU, estima un 75% de españoles han comprado algo de segunda mano en el último año, con un gasto medio de 167 euros.

Inicio de curso y Navidad, los picos

Enfocando a Catalunya, y con Barcelona como epicentro, fuentes de la empresa de raíz local --y que el pasado enero pasó a ser por completo propiedad del gigante tecnológico surcoreano Naver--, relatan que la actividad por parte de los usuarios "se ha mantenido estable en los últimos años". Aun así, las transacciones despuntan en algunos momentos del calendario, como a finales de agosto y principios de septiembre, coincidiendo con la vuelta al cole y el regreso a la rutina tras las vacaciones. También en Navidad, con el 28 de diciembre consolidado como el día posterior a las fiestas en que más anuncios se publican en Wallapop, por obra de la reventa de "regalos no deseados", hasta el punto de que el fenómeno ha sido bautizado como el 'Re‑Selling Day'.

Enero es otro momento cumbre de compraventas, que se atribuye a los buenos propósitos del nuevo año, con cambios de hobbies y "usuarios que venden lo que ya no encaja con sus nuevas metas". Sin olvidar la inevitable cuesta de enero, que anima a vender, pero también a "comprar de forma más consciente", apuntan.

Bicis, armarios, espejos y escritorios

¿Qué tipologías de producto triunfan más en Catalunya? Wallapop carece de registro por ciudades, pero indica que en 2025 las ventas entre los usuarios catalanes de la plataforma se concentraron especialmente en las categorías de tecnología, hogar, ocio y moda. Apuntando al detalle, los productos que más se vendieron fueron bicicletas, armarios, espejos y escritorios, que se convirtieron en algunos de los más populares del año en la zona. Y el rey de ventas, el Samsung Galaxy, año tras año.

En cuanto a búsquedas, lo que más interesó a nivel local fueron los apartados de Coches, Tecnología, Hogar y Ocio. Y poniendo el foco en artículos específicos, los iPhones, las bicicletas y los sofás fueron los principales reclamos.

El usuario de Wallapop anuncia el material que ha fotografiado. / Zowy Voeten / EPC

Vinilos y camisetas para los conciertos de Rosalía

Entre los datos curiosos que maneja la 'start-up', figuran las compras vinculadas a las agendas culturales del momento, lo que desde Wallapop consideran que todo un "termómetro de tendencias". La actividad va en paralelo a los grandes momentos de la actualidad local. Así, en vísperas de conciertos de Rosalía en Barcelona, el interés por los artículos relacionados con la artista se disparan notablemente. Por ejemplo, las búsquedas en el portal relacionadas con la artista catalana han crecido un 212%; la de vinilos de Rosalía, un 60%; mientras que la combinación 'camiseta Barça Rosalía' también se ha disparado un 100%. Los productos más buscados son también gorras de la cantante y camisetas de LUX.

Anteriormente, cuando el fenómeno no era tan global, en otras actuaciones previas ya constataron que las búsquedas del vinilo 'El Mal Querer' crecían un 466%, mientras que el CD Motomami aumentó un 250%, precisan.

Más ejemplos de actualidad. Durante el Mundial de Clubes y la Eurocopa Femenina, "el interés por las camisetas de fútbol creció hasta un 118%". Y tras La Velada de Ibai, las búsquedas relacionadas con boxeo se dispararon un 160%.

El 'prime time' vespertino

Wallapop --cuyo primer producto usado vendido hace 14 años fue una cafetera, y que en la actualidad cuenta con usuarios que registran incluso más de 4.000 transacciones-- también sabe de horarios. Su auténtico 'prime time' es la franja de las 20.00 horas, que aglutina el mayor número de participantes activos. Mientras que el lunes sigue siendo el día de mayor movimiento de compraventas.

El modelo sigue siendo de anuncios gratis para particulares, y de pago para servicios y profesionales. Un universo de reutilización de productos en el que también despuntan otras app como Vinted (moda), Milanuncios (clasificados), Facebook Marketplace (ventas locales) y eBay (con subastas internacionales), entre otros muchos.