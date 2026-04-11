Barcelona probará pavimento fabricado con material reciclado y huesos de oliva para construir aceras y calzadas

El Ayuntamiento de Barcelona ha seleccionado dos propuestas de pavimento que pondrá a prueba para construir aceras y calzadas, con las que promete reutilizar componentes para reducir las emisiones de dióxido de carbono, los principales gases de efecto invernadero que contribuyen al calentamiento global. Por un lado, el consistorio ha escogido el proyecto llamado RePavimenta, que usa materiales reciclados para rebajar la contaminación de dióxido de carbono a la mitad; por otro, ha elegido el proyecto Biochar, que espera contener las emisiones de las capas asfálticas de las calzadas en un 76% incorporando carbón vegetal biochar, hecho a partir de huesos de oliva y biomasa de pino.

Las dos opciones se han presentado a una convocatoria del ayuntamiento, la fundación BIT Habitat y la empresa municipal Bimsa, junto con la Diputación de Barcelona. Las dos soluciones ganadoras del concurso se ensayarán en dos obras en el espacio público a partir de septiembre de 2026, tras acabar la fase de investigación y prototipaje.

El ayuntamiento ha destacado que, además de fabricarse con material innovador, las propuestas de pavimento escogidas permiten integrar nuevas tecnologías y rediseñar las secciones constructivas de las calles. Seis propuestas se presentaron al reto lanzado para hallar una fórmula que mitigue el impacto ambiental en las obras de la ciudad. Los participantes tenían que demostrar que su producto no existe en el mercado.

Los equipos autores de los modelos ganadores recibirán 90.000 euros cada uno para invertir en la investigación y el diseño de su propuesta, así como para el despliegue de la prueba piloto, el seguimiento del monitoraje y la evaluación de los resultados. El consistorio estima que la subvención cubrirá el 80% del coste de los proyectos.

La fase de investigación y prototipaje se alargará hasta septiembre de 2026 y, luego, se implantará la prueba piloto en dos obras de Barcelona. Durante 2027, se examinará el pavimento instalado. El ayuntamiento explica que las propuestas escogidas dan continuidad a otra convocatoria anterior, en 2022, cuando seleccionó un nuevo modelo de 'panot', la baldosa emblemática de las calles de Barcelona. Entonces ya se buscó una pieza que, al mismo tiempo que conservase el diseño singular de la losa, se basara en la reutilización de material para disminuir la huella de carbono de la ciudad.